Otegi niega que plantee que "suelten a los presos" para apoyar los Presupuestos

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado que su formaci√≥n plantee que "suelten a los presos" para apoyar los Presupuestos Generales del Estado y ha defendido la sinceridad de la declaraci√≥n del pasado lunes, en la que reconocieron "el sufrimiento" de las v√≠ctimas de ETA, aseguraron que nunca debi√≥ ocurrir y afirmaron que tratar√≠a de "mitigar" el da√Īo.

Tras acusar al PNV de "dar munici√≥n a la derechona espa√Īola" al poner en cuesti√≥n "la sinceridad" de su declaraci√≥n, ha aseverado que EH Bildu se compromete "a construir convivencia con el m√°ximo de solidez posible".

Sobre sus palabras ante un grupo de militantes de Eibar (Gipuzkoa), en las que vincul√≥ su apoyo a las cuentas estatales a una posible excarcelaci√≥n de los reclusos de ETA, ha preguntado si alguien piensa que van a plantear: "Me vas a tener que soltar a los 200 presos o no te apruebo los Presupuestos. ¬ŅAlguien cree de verdad que esto es as√≠?".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha recordado que ya apoyaron las cuentas el pasado a√Īo sin que esto sucediera. "Que alguien haya descubierto en el siglo 2021 que Arnaldo Otegi y EH Bildu defienden la libertad de los presos es de premio Pulitzer, es el gran descubrimiento, esto no se sab√≠a hasta ahora", ha ironizado.

El l√≠der de la formaci√≥n soberanista cree que ahora se intenta por parte de algunos "hacer ruido y socavar cimientos". "Estamos en la pol√≠tica con may√ļscula, no estamos en el juego t√°ctico, en embarrar el campo o en tratar de desgastar las posiciones de ning√ļn otro", ha insistido.

Arnaldo Otegi ha considerado que se trata de "ocultar lo que ocurri√≥ el lunes", y ha se√Īalado que las declaraciones que realiz√≥ en Eibar fueron en un encuentro con militantes para explicarles el acuerdo que han alcanzado con el PSE-EE en el municipio. "Curiosamente, alguien se ha encargado de pinchar eso y sacar de contexto determinadas declaraciones", ha remarcado.

Actitud del pnv

Otegi ha recordado que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha puesto en cuestión su sinceridad, y ha preguntado si los jeltzales han "descubierto el sincerómetro". "Debe ser un aparato por el que en el país es el PNV el que dictamina quién es sincero o no", ha apuntado, para calificarlo de "inadmisible". "Me parece más fruto de una posición débil", ha puntualizado.

Arnaldo Otegi ha dicho que no le admite la duda a Ortuzar y ha considerado que el PNV "siempre se cabrea con estas cosas, est√° enfadado, y se sit√ļa en par√°metros similares, aunque con matices, a los que plantean Vox, el PP y otros sectores reaccionarios del Estado".

"Hay sectores que han encontrado en nuestras palabras un puente, en el que nos han venido a recibir, mucha gente del PSOE, gente de Podemos, ministros del Gobierno, v√≠ctimas como Rosa Lluch o Mar√≠a J√°uregui", ha a√Īadido, para se√Īalar que esta gente, ante su "aportaci√≥n importante y cualitativa a la convivencia, no ven el desgaste pol√≠tico, sino el reencuentro y la posibilidad de construir la convivencia en t√©rminos de sinceridad y honestidad".

Sinceridad

Tras asegurar que hicieron la declaraci√≥n del 18 de octubre porque creen en los que dicen, ha se√Īalado que su "contribuci√≥n" ha sido para "construir un puente". "No nos interesa el debate de los que quieren destruir puentes y cavar trincheras. Eso se lo dejamos a otros", ha manifestado.

Asimismo, ha apostillado que "aqu√≠ hay gente que se ha puesto nerviosa" porque su declaraci√≥n "ha sido un punto de inflexi√≥n que abre nuevos escenarios". "Realmente, con lo que se est√° queriendo transmitir: ¬Ņa qui√©n se est√° beneficiando?, ¬ŅQu√© se est√° buscando?, ¬Ņcu√°l es el objetivo? Porque hoy lo que se ha hecho es darle a la derechona espa√Īola mucha munici√≥n para poder ir contra el PSOE y Podemos. Igual alguien tiene inter√©s en que caiga este Gobierno", ha declarado.

En su opinión, el PNV "no puede soportar que las cosas cambien y que no vengan de su mano". "Nosotros seguiremos trabajando y dando buenas noticias al país", ha aseverado.

Materializar sus compromisos

Otegi ha manifestado que están "abiertos" a materializar sus compromisos en la medida de sus posibilidades, en referencia a la parte de su declaración en la que aseguró que tratarían de "mitigar" de dolor de las víctimas, pero ha admitido que "estas cosas no son fáciles de hacer, necesitan mucho tiempo, necesitan hablar con mucha gente".

"Nosotros venimos de una cultura que trata de cambiar las cosas con sus militantes y a nadie se le escapa que hay opiniones diferentes en torno a diferentes temas", ha indicado, para agradecer expresamente la presencia del secretario general de Sortu, Arkaitz Rodr√≠guez, el pasado lunes en la comparecencia p√ļblica en la que se ley√≥ la declaraci√≥n, "as√≠ como el apoyo expl√≠cito de la izquierda abertzale". "Esto nos abre las puertas del futuro", ha remarcado.

El líder de EH Bildu ha sostenido que este tipo de procesos necesitan "mucha cocina, hablar con mucha gente y convencerla". "Esto exige tiempo y discreción. Nosotros estamos dispuestos a seguir construyendo puentes, mal que les pese a quienes los quieren socavar. Vamos a comprometernos con construir la convivencia del país con el máximo de solidez posible", ha manifestado.

También ha dicho "qué bueno sería para el país y la convivencia que hubiera otros 18 de octubre, con otros agentes, reconociendo otros dolores y otros sufrimientos". "No hemos hecho esta declaración para que eso suceda. Lo ponemos encima de la mesa con ánimo constructivo, no para perseguir ni determinar políticamente a nadie, no para pedir peticiones de carácter y naturaleza penal para nadie", ha subrayado.

Eguiguren

Por su parte, el que fuera presidente del PSE-EE Jes√ļs Eguiguren ha dicho que la declaraci√≥n del pasado lunes de EH Bildu es lo que se le estaba reclamando, y ha pedido al PNV que est√© "tranquilo" porque socialistas y la coalici√≥n soberanista no est√°n pensando "en hacer ninguna alternativa de Gobierno".

Tras asegurar que el PSE-EE "echaba de menos" que EH Bildu diera "el paso" que ha dado, ha afirmado que ahora para ellos es "un partido político más", sin esas "herencias del pasado", lo que "abre una nueva etapa".