Otras Nocheviejas trágicas antes del incendio en la estación de esquí de Suiza

Al igual que el incendio ocurrido en Nochevieja en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, en los últimos 25 años hubo varias celebraciones de Año Nuevo marcadas por tragedias similares.

- Atentados -

Año Nuevo 2025 en Nueva Orleans:

Shamsud-Din Jabbar, un exmilitar estadounidense de 42 años, embiste con su camioneta a la multitud durante las celebraciones en el centro de Nueva Orleans, matando a 14 personas e hiriendo a unas treinta más. Posteriormente muere en un tiroteo con la policía en el turístico barrio francés de esta gran ciudad de Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Según la policía, había proclamado en varios vídeos su apoyo al grupo Estado Islámico (EI).

Año Nuevo 2017 en Estambul:

Al menos 39 personas, entre ellas 27 extranjeros, mueren y cerca de 80 resultan heridas en un tiroteo en Reina, un club nocturno de lujo, en la orilla europea de Estambul. El atacante, armado con un fusil de asalto, dispara al azar contra la multitud que festeja el Año Nuevo y luego huye. En un comunicado, el EI reivindica el atentado. Un uzbeko, Abdulkadir Masharipov, fue condenado en 2020 a cadena perpetua por esta masacre.

Año Nuevo 2004 en Indonesia:

Diez personas mueren y 32 resultan heridas por la explosión de una bomba durante un concierto de Nochevieja en Peureulak, en la provincia de Aceh. Las autoridades atribuyen el atentado a los rebeldes del movimiento separatista GAM, entonces objeto de una ofensiva del ejército indonesio.

- Estampidas-

Año Nuevo 2023 en Uganda:

Una avalancha humana causa diez muertos en Uganda. Las víctimas, en su mayoría de entre 10 y 20 años, se encontraban en una multitud agolpada en un estrecho paso para presenciar los fuegos artificiales frente al centro comercial Freedom City, en el sur de la capital, Kampala. Los organizadores habían cerrado la mayoría de los accesos para impedir que entraran personas que no habían pagado.

Año Nuevo 2015 en China:

Poco antes de la medianoche, un movimiento dentro de una multitud en el paseo turístico del Bund, en Shanghái, provoca una estampida que causa 36 muertos y 49 heridos.

Año Nuevo 2013 en Costa de Marfil y Angola:

Sesenta y tres personas mueren, en su mayoría jóvenes, y 48 resultan heridas en una estampida mientras la multitud abandonaba el barrio de Plateau, en Abiyán, Costa de Marfil, tras presenciar los fuegos artificiales.

En la misma Nochevieja, al menos 16 personas mueren y más de 100 resultan heridas en un alud humano en la entrada de un estadio en la capital de Angola, Luanda, donde se celebraba una vigilia de oración de Año Nuevo.

- Incendios -

Año Nuevo 2001 en Países Bajos:

Catorce personas mueren y 268 resultan heridas en un incendio que arrasa durante la Nochevieja el café "Le petit paradis" en Volendam, un puerto pesquero al norte de Ámsterdam. Las chispas de unas bengalas prenden fuego a ramas de abeto decorativas en el techo. El incendio es breve, pero provoca pánico y una estampida hacia las salidas de emergencia, insuficientes y mal iluminadas.

Año Nuevo 2009 en Tailandia:

Un incendio devasta el club Santika en un distrito de ocio de Bangkok, causando 66 muertos y más de 200 heridos. El fuego es provocado por fuegos artificiales durante la actuación del grupo de rock Burn ("Quemar").