Otro colapso de grúa en Tailandia deja dos muertos un día después de descarrilamiento de tren

BANGKOK (AP) — Un grúa de construcción se derrumbó sobre una carretera elevada cerca de Bangkok, matando a dos personas el jueves, un día después de que otra grúa cayera sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia y matara a 32 personas.

Las tragedias gemelas llevaron al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, a anunciar tarde el jueves que rescindiría los contratos de los contratistas involucrados.

El trabajo en una extensión de la autopista Rama 2 —una arteria principal que sale de Bangkok— se ha vuelto notorio por los accidentes de construcción, algunos de ellos fatales.

La grúa se derrumbó la mañana del jueves en la provincia de Samut Sakhon, atrapando a dos vehículos en los escombros.

El ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, informó que dos personas habían muerto.

Finaliza la búsqueda de desaparecidos en accidente ferroviario

La búsqueda de sobrevivientes del descarrilamiento del tren del miércoles terminó. Tres pasajeros listados como desaparecidos al parecer se bajaron del tren antes, anunciaron las autoridades. Se pensaba que había 171 personas a bordo de los tres vagones del tren. Casi 70 resultaron heridas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur informó que un hombre surcoreano de unos 30 años estaba entre los muertos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia anunció el jueves que un ciudadano alemán también murió en el accidente.

La línea del proyecto ferroviario de alta velocidad en la que ocurrió el accidente está asociada con el plan para conectar China con el sudeste asiático bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

En agosto de 2024, un túnel ferroviario en la ruta planificada, también en Nakhon Ratchasima, colapsó, matando a tres trabajadores.

Anan Phonimdaeng, gobernador interino de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia, declaró que el contratista del proyecto es Italian-Thai Development, con una empresa china responsable del diseño y la supervisión de la construcción.

Importante empresa constructora tailandesa implicada en ambos accidentes

El ministro de Transporte, Phiphat, indicó que Italthai también era el contratista principal en el proyecto de la autopista donde ocurrió el accidente del jueves.

Italthai emitió declaraciones similares ofreciendo condolencias y asistencia en la recuperación e investigaciones en respuesta a ambos accidentes.

Italthai también fue el co-líder contratista del Edificio de Auditoría del Estado en Bangkok que colapsó mientras estaba en construcción el pasado marzo durante un gran terremoto, matando a unas 100 personas.

El epicentro del terremoto fue en Myanmar, y el colapso del edificio representó el peor daño en Tailandia.

Veintitrés individuos y empresas han sido acusados en ese caso, incluyendo al presidente de Italthai y al director local de la empresa China Railway No. 10, el socio de la empresa conjunta del proyecto. Los cargos incluyen negligencia profesional que causó la muerte y falsificación de documentos.

La participación de empresas chinas en estos proyectos también ha llamado la atención, al igual que la participación de Italthai y empresas chinas en la construcción de varias extensiones de autopistas en y alrededor de Bangkok, donde han ocurrido varios accidentes, algunos fatales.

El embajador chino Zhang Jianwei expresó sus condolencias por el colapso de la grúa del proyecto ferroviario al primer ministro Anutin el jueves. También prometió plena cooperación y transparencia en la investigación, y enfatizó la importancia del proyecto para la cooperación estratégica bilateral.

Líder tailandés dice que las empresas culpables perderán contratos

Anutin, después de una reunión el jueves con las agencias gubernamentales involucradas, anunció que ha ordenado al Ministerio de Transporte rescindir inmediatamente los contratos con los contratistas involucrados en los dos recientes accidentes importantes. Estas empresas también serán incluidas en una lista negra y enfrentarán un proceso legal completo, dijo.

El gobierno también tomará medidas para encontrar nuevos contratistas para proyectos inconclusos y financiarlos confiscando bonos de cumplimiento y garantías bancarias de los contratistas rescindidos, reservándose el derecho de demandarlos por costos adicionales, sostuvo Anutin. Es ingeniero de formación y fue ejecutivo en otra importante empresa constructora antes de entrar en política.

Anutin añadió que el gobierno está finalizando un sistema de "tarjeta de puntuación" para llevar un registro del desempeño de los contratistas, con la regulación que se espera sea aplicada a principios de febrero.

El corresponsal Hyung-jin Kim en Seúl contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.