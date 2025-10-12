Otro golpe de Marruecos: semifinalista del Mundial Sub-20 con triunfo 3-1 sobre EEUU

Marruecos sigue sorprendiendo en el Mundial Sub-20: tras vencer a España y Brasil en la fase de grupos, derrotó 3-1 a Estados Unidos este domingo en Rancagua y se clasificó a las semifinales, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del torneo en Chile.

Fouad Zahouani, a los 31 minutos, el estadounidense Joshua Wynder, en contra (67'), y Gessime Yassine (87') marcaron los goles para los Jóvenes Leones del Atlas, como se conoce a la selección Sub-20 marroquí.

Cole Campbell, a los 45+6 de penal, había marcado el empate parcial para el combinado de las barras y de las estrellas.

Marruecos buscará el boleto a su primera final el miércoles en Valparaíso (120 km al oeste de Santiago) frente al ganador del cruce de cuartos de final entre Francia y Noruega, previsto para este domingo a las 23H00 GMT en Valparaíso.

La mejor actuación de los africanos en un Mundial juvenil había sido un cuarto puesto en la edición de Países Bajos 2005, cuando cayeron en el partido por el tercer lugar ante Brasil, quedándose cerca de cerrar el torneo con una histórica medalla.

Resistir y sorprender

En el primer tiempo, Estados Unidos tuvo la tenencia del balón, moviéndolo con criterio y paciencia, pero sin generar ocasiones claras de gol.

Por el contrario, Marruecos aprovechó su primera jugada directa para abrir el marcador a los 31 minutos tras encontrar espacio para avanzar con velocidad.

El gol africano nació de un centro desde la izquierda de Saad El Haddad hacia el segundo palo, donde Othmane Maamma bajó la pelota con un taconazo acrobático para habilitar a Zahouani, quien solo tuvo que empujarla al fondo del arco.

Estados Unidos reclamó una falta en el inicio de la acción, pero el árbitro peruano Kevin Ortega confirmó el tanto tras la revisión del VAR.

Marruecos no volvió a generar peligro y se limitó a soportar el asedio estadounidense. La presión tuvo su premio al final del primer tiempo, cuando Ortega sancionó un penal por una sujeción de Maamar sobre Nolan Norris.

Campbell ejecutó con eficacia y puso el empate.

Marruecos en la segunda mitad mejoró en su juego y le disputó la posesión a Estados Unidos. Esa reacción dio frutos a los 67 minutos, cuando Joshua Wynder, al intentar despejar un saque lateral desde la izquierda, marcó en su propio arco.

Estados Unidos buscó el empate con múltiples cambios ofensivos, pero careció de claridad en los últimos metros, mientras los africanos se mostraron sólidos y seguros.

Finalmente, a los 87 minutos, Yassine aprovechó un blooper del portero Adam Beaudry que provocó una descoordinación en la defensa estadounidense, para sentenciar el 3-1 y asegurar el pase a las semifinales.

