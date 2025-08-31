Otro inicio tardío en el US Open: Sakkari y Haddad Maia entran a la cancha poco antes de las 23:30

NUEVA YORK (AP) — El partido final del sábado en el Abierto de Estados Unidos comenzó más cerca de la medianoche de lo esperado. Maria Sakkari y Beatriz Haddad Maia ingresaron en la cancha del Estadio Louis Armstrong a las 23:28.

Su encuentro se retrasó por un partido masculino de casi cuatro horas que terminó cuando Felix Auger-Aliassime eliminó al tercer cabeza de serie Alexander Zverev en cuatro sets.

El duelo entre Sakkari y Haddad Maya duró solo 70 minutos. Concluyó a las 00:38 del domingo.

Haddad Maya avanzó a la cuarta ronda.

"Gracias a todos los que se quedaron hasta el final", expresó la brasileña al público. "Sé que es muy, muy tarde y ustedes están apoyando el tenis femenino, y esto es muy, muy importante para nosotras".

El torneo estadounidense del Grand Slam instituyó el año pasado una política que permite mover cualquier partido que no haya comenzado para las 23:15 a otra cancha. Un portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos dijo que, después del cuarto set del duelo de Auger-Aliassime contra Zverev, se había tomado la decisión de que Sakkari y Haddad Maia jugarían en Armstrong como estaba programado o en otra cancha.

El portavoz indicó que si Auger-Aliassime y Zverev hubieran llegado a un quinto set, el partido Sakkari-Haddad Maia se habría trasladado a otro lugar.

Este fue el séptimo inicio más tardío en Flushing Meadows, y ocurrió un año después del récord, cuando el partido de sesión nocturna entre Aryna Sabalenka y Ekaterina Alexandrova comenzó a las 00:07, técnicamente el 31 de agosto. No fue el inicio más tardío en el Abierto de Estados Unidos para Haddad Maia, quien comenzó un partido contra Bianca Andreescu a las 23:38 en 2022.

Los partidos nocturnos y la programación en los torneos majors se han convertido en un tema candente de debate en el deporte, también en el Abierto de Francia y el de Australia. Wimbledon tiene una especie de toque de queda a las 23.

El último partido masculino del día, entre Tommy Paul y Alexander Bublik, estaba apenas en el segundo set en el Estadio Arthur Ashe cuando Sakkari y Haddad Maia comenzaron y aún continuaba cuando ellas terminaron. Iga Swiatek se recuperó de un 5-1 en contra en el primer set para vencer a Anna Kalinskaya y comenzar la sesión nocturna en Ashe.

Paul jugó un partido maratónico después de la medianoche de jueves a viernes en la segunda ronda. Derrotó a Nuno Borges en cuatro horas y 25 minutos, concluyendo a la 1:46 de la mañana. Su participación en el Abierto de Estados Unidos terminó a la 1:16 de la mañana del domingo en una derrota tras tres horas y media, en cinco sets, ante Bublik.

