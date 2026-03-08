Otro miembro del ejército de EE.UU. muere en operaciones en Irán, lo que eleva el total a 7

WASHINGTON, 8 mar (Reuters) - Otro miembro del ejército estadounidense ha fallecido a causa de las heridas sufridas durante el contraataque inicial de Irán hace una semana, lo que eleva a siete el número de soldados estadounidenses muertos en combate hasta ahora en la guerra con Irán, según informó el ejército estadounidense el domingo.

"Anoche, un miembro del ejército estadounidense falleció a causa de las heridas sufridas durante los ataques iniciales del régimen iraní en Oriente Medio. El militar resultó gravemente herido en el lugar del ataque contra las tropas estadounidenses en el Reino de Arabia Saudí el 1 de marzo", declaró el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado.

Señaló que la identidad del militar no se revelará hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares. (Reportaje de Phil Stewart; edición de Mark Porter, Editado en español por Juana Casas)