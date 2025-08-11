Otros 10 millones se quedarán sin seguro por ley de impuestos y gastos de Trump: CBO

Por Bo Erickson

WASHINGTON, 11 ago (Reuters) - Diez millones más de estadounidenses no tendrán seguro en la próxima década debido a los cambios en la ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, según una estimación de la Oficina Presupuestaria del Congreso.

El análisis no partidista de la CBO se conoce después de la aprobación de una ley en julio y es una actualización de un análisis anterior que estimaba que casi 11 millones de estadounidenses no tendrían seguro por las versiones anteriores de la legislación.

La ley fiscal y de gastos se aprobó solo con los votos de los republicanos, ya que los demócratas dijeron que el proyecto era un regalo para los ricos a expensas de los estadounidenses de bajos ingresos.

Para pagar la extensión de los recortes fiscales aprobados bajo el primer mandato de Trump y algunos nuevos recortes fiscales temporales y otros gastos, la ley ha promulgado algunas restricciones y requisitos para acceder al programa de seguro médico para personas de bajos ingresos, Medicaid.

La CBO también estimó que los ingresos disminuirán para los estadounidenses más pobres en US$1200 al año debido a los cambios fiscales y de beneficios de la ley, pero aumentarán para los hogares de ingresos medios de US$800 a US$1200, así como en más de US$13.000 para los estadounidenses más ricos.

"Los cambios en los recursos no se distribuirán uniformemente entre los hogares. La agencia estima que, en general, los recursos disminuirán para los hogares situados en la parte inferior de la distribución de ingresos, mientras que los recursos aumentarán para los hogares situados en la parte media y superior", señala el informe. (Reporte de Bo Erickson; edición en español de Natalia Ramos Miranda)