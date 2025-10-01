Ottawa advierte a canadienses con pasaportes de género "X" que viajan a EE.UU.

El gobierno de Canadá emitió una advertencia para informar a sus ciudadanos que poseen un pasaporte con el marcador de género "X" que podrían enfrentar dificultades para ingresar a Estados Unidos.

Desde 2019 Canadá permite que personas no binarias o transgénero registren el género "X" en sus pasaportes.

"Aunque el gobierno de Canadá emite pasaportes con un identificador de género 'X', no puede garantizar su entrada o tránsito en otros países", explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense en un aviso para viajeros con destino a Estados Unidos.

"Podrían enfrentar restricciones de entrada en países que no reconocen el identificador de género 'X'", apuntó esta advertencia publicada el lunes.

Desde su regreso al poder el presidente Donald Trump ha frenado los avances en los derechos de las personas no binarias o transgénero en Estados Unidos. Desde su investidura proclamó que solo existen "dos sexos, masculino y femenino", y una única "verdad biológica".

El Departamento de Estado estadounidense dejó de emitir pasaportes con el género "X" o con un género distinto al asignado al nacer en cumplimiento de ese decreto. Esta decisión fue anulada por una corte de apelaciones a principios de septiembre.

Entre 2019 y 2024 Ottawa ha emitido aproximadamente 3400 pasaportes para ciudadanos canadienses con el identificador de género "X".

