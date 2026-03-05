Ouahbi sustituye a Regragui como seleccionador de Marruecos
RABAT, 5 mar (Reuters) - La Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció el viernes que nombró a Mohamed Ouahbi como su nuevo seleccionador en sustitución de Walid Regragui, un movimiento que se produce tres meses antes del inicio de la Copa del Mundo.
Regragui llevó a Marruecos a las semifinales del Mundial de Qatar en 2022 y también estuvo al mando en enero, cuando Marruecos perdió la final de la Copa Africana de Naciones, pero ha dimitido alegando agotamiento.
"Creo sinceramente que el equipo necesita una nueva visión para poder progresar. Mi decisión de marcharme es por el bien del equipo", afirmó Regragui.
Ouahbi asume el cargo tras estar al frente del equipo de Marruecos que ganó la Copa del Mundo Sub-20 en Chile el año pasado. La federación ha descrito la decisión como parte de su hoja de ruta "Marruecos 2030" destinada a elevar el rendimiento en el fútbol.
"Con el nombramiento de Mohamed Ouahbi y la incorporación de refuerzos de primer nivel, estamos fortaleciendo nuestros estándares", declaró la FRMF en un comunicado.
La FRMF también confirmó que el portugués Joao Sacramento se incorporará al cuerpo técnico de la selección tras haber sido asistente en equipos como el Tottenham Hotspur, el París Saint-Germain y la Roma.
Regragui, de 50 años, había sido objeto de críticas por parte de los aficionados a pesar de su brillante historial de 36 victorias en 49 partidos, con ocho empates y solo cinco derrotas desde que asumió el cargo en septiembre de 2022.
Durante ese tiempo, Marruecos logró el mejor resultado de un país africano en la Copa del Mundo y estableció un récord mundial de victorias consecutivas de una selección nacional, con un total de 19 entre junio de 2024 y diciembre.
Según múltiples reportes, Regragui había querido dimitir después de que Marruecos perdiera una controvertida final de la Copa de Naciones ante Senegal en enero, en un torneo que organizó y en el que esperaba poner fin a 50 años sin éxitos en el torneo continental.
Afirmó que estaba agotado tras casi cuatro años en el cargo, pero le convencieron para que retrasara su decisión hasta que Marruecos encontrara un sucesor.
Marruecos disputará dos partidos amistosos a finales de este mes como preparación para la Copa del Mundo, que comienza en junio. Se enfrentará a Ecuador en Madrid el 27 de marzo y a Paraguay en Lens, Francia, cuatro días después.
En el Mundial, Marruecos competirá en el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití.
En un mensaje a Regragui en las redes sociales, el capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, dijo: "Gracias por el increíble trabajo que has realizado al frente de la selección marroquí. Tu liderazgo, pasión y visión han inspirado no solo a los jugadores, sino también a todo un país y a millones de aficionados en todo el mundo". (Reporte de Janina Nuno Ríos en la Ciudad de México y Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)