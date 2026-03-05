Ouahbi sustituye a Regragui como seleccionador de Marruecos

RABAT, 5 mar (Reuters) - La Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció el viernes que nombró a Mohamed Ouahbi como ‌su nuevo seleccionador en ‌sustitución ⁠de Walid Regragui, un movimiento que se produce tres meses antes del inicio de la Copa del Mundo.

Regragui llevó a Marruecos a las semifinales del Mundial de Qatar en 2022 y ​también estuvo ⁠al mando ⁠en enero, cuando Marruecos perdió la final de la Copa Africana de Naciones, pero ha dimitido alegando agotamiento.

"Creo ​sinceramente que el equipo necesita una nueva visión para poder progresar. Mi decisión de marcharme es ‌por el bien del equipo", afirmó Regragui.

Ouahbi asume el cargo ​tras estar al frente del equipo de Marruecos ​que ganó la Copa del Mundo Sub-20 en Chile el año pasado. La federación ha descrito la decisión como parte de su hoja de ruta "Marruecos 2030" destinada a elevar el rendimiento en el fútbol.

"Con el nombramiento de Mohamed Ouahbi y la incorporación de refuerzos de primer nivel, estamos fortaleciendo nuestros estándares", declaró la FRMF en un comunicado.

La FRMF ​también confirmó que el portugués Joao Sacramento se incorporará al cuerpo técnico de la selección tras haber sido asistente en equipos como el Tottenham Hotspur, ⁠el París Saint-Germain y la Roma.

Regragui, de 50 años, había sido objeto de críticas por parte de los aficionados a pesar de su ‌brillante historial de 36 victorias en 49 partidos, con ocho empates y solo cinco derrotas desde que asumió el cargo en septiembre de 2022.

Durante ese tiempo, Marruecos logró el mejor resultado de un país africano en la Copa del Mundo y estableció un récord mundial de victorias consecutivas de una selección nacional, con un total de 19 entre junio de 2024 y diciembre.

Según múltiples reportes, Regragui había querido dimitir después de que Marruecos perdiera ‌una controvertida final de la Copa de Naciones ante Senegal en enero, en un torneo que organizó y en el ⁠que esperaba poner fin a 50 años sin éxitos en el torneo continental.

Afirmó que estaba agotado ‌tras casi cuatro años en el cargo, pero le convencieron para que retrasara su ⁠decisión hasta que Marruecos encontrara un sucesor.

Marruecos disputará dos partidos amistosos a ⁠finales de este mes como preparación para la Copa del Mundo, que comienza en junio. Se enfrentará a Ecuador en Madrid el 27 de marzo y a Paraguay en Lens, Francia, cuatro días después.

En el Mundial, Marruecos competirá en el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití.

En un mensaje a Regragui en las redes ‌sociales, el capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, dijo: "Gracias por ​el increíble trabajo que has realizado al frente de la selección marroquí. Tu liderazgo, pasión y visión han inspirado no solo a los jugadores, sino también a todo un país y a millones de aficionados en todo el mundo". (Reporte de Janina Nuno Ríos en la Ciudad ‌de México y Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)