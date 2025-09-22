Ousmane Dembelé gana el Balón de Oro superando a Lamine Yamal

PARÍS, 22 sep (Reuters) - El delantero del Paris Saint-Germain y de la selección francesa Ousmane Dembélé recibió el lunes el Balón de Oro, el premio más prestigioso del fútbol al mejor jugador de la temporada, tras superar a la estrella juvenil del Barcelona Lamine Yamal.

El jugador de 28 años fue fundamental en la primera conquista del PSG en la Liga de Campeones, tras derrotar 5-0 al Inter de Milán en la final.

"Es increíble lo que acaba de pasar. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He vivido grandes cosas (...) Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional. Quiero dar las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023. Al presidente, a todo el equipo, al club, que es una familia maravillosa", dijo el atacante.

Aitana Bonmatí fue elegida como la mejor jugadora del año por tercer año consecutivo, un logro inédito.

"No sé muy bien qué decir, es increíble (...) Perfectamente podría haber sido de cualquiera (de las nominadas). Creo que ha habido un gran nivel este año", sostuvo emocionada tras recibir el premio de manos de Andrés Iniesta, a quien calificó como "uno de mis ídolos desde pequeña".

Yamal se había quedado antes con el premio Kopa al mejor jugador joven por segundo año seguido. El atacante de 18 años fue clave para que la selección de España llegara a la final de la Nations League y que el Barcelona ganara el título de LaLiga.

Luis Enrique ganó el premio al mejor DT. El entrenador del PSG superó en la votación a Antonio Conte, Hansi Flick, Enzo Maresca y Arne Slot.

"Dar las gracias a toda la gente del PSG, jugadores, cuerpo técnico (...) han logrado un año magnífico. Es muy bonito poder recibir un galardón individual pero considero que lo más importante es recibir el reconocimiento de nuestros hinchas", señaló en un mensaje grabado.

PSG fue elegido como el mejor equipo masculino del año, mientras que Arsenal fue ganador en la rama femenina.

En tanto, Sarina Weigman de la selección de Inglaterra se quedó con el premio a la mejor entrenadora en la rama femenina.

Por su parte, Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton fueron reconocidos como los mejores arqueros de la temporada.

"Esperemos ser inspiración para generaciones futuras. Gracias a mi familia por los sacrificios que han hecho por mí", dijo Hampton.

Donnarumma, en tanto, dijo que "es un honor recibir este premio. Estoy contentísimo de todos los resultados obtenidos en la última temporada. Quiero agradecer a todo el equipo y los antiguos compañeros".

Ewa Pajor y Viktor Gyokeres recibieron el Trofeo Gerd Müller como los máximos goleadores de la temporada. (Información de Vincent Daheron, escrito por Julien Pretot.

Editado en español por Javier Leira