Ousmane Dembélé será baja “de seis a ocho semanas” (fuente próxima)

El delantero de la selección francesa y del París Saint-Germain Ousmane Dembélé estará de baja "de seis a ocho semanas" debido a una lesión muscular en el muslo derecho, indicaron este sábado fuentes próximas al jugador.

Después de haber salido desde el banquillo en la victoria de los Bleus ante Ucrania el viernes (0-2), Dembélé, de 28 años, sufre un desgarro en los isquiotibiales del muslo derecho, precisó, por su parte, la Federación Francesa de Fútbol.

Su compañero en el club y en la selección Désiré Doué, al que Dembélé reemplazó al descanso ante Ucrania, sufre también un desgarro muscular en el muslo derecho, informó la Federación Francesa de Fútbol. Según varios medios se perdería cuatro partidos.

Ambos jugadores abandonaron la concentración de Francia, mientras que Kingsley Coman (Al-Nassr) fue llamado para ocupar su lugar.

Se trata de un doble golpe para la selección gala, que recibirá el martes a Islandia por su segundo partido de clasificación al Mundial-2026, pero también para el PSG. Dembélé se perderá el clásico ante el Olympique de Marsella el 21 de septiembre, y el choque ante el FC Barcelona el 1 de octubre en Liga de Campeones.

eba/hpa/iga/pm