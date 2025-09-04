Ovación de Venecia alimenta esperanza de que película sobre niña de Gaza llegue a un público mundial

Por Hanna Rantala

VENECIA, 4 sep (Reuters) - La directora tunecina Kaouther Ben Hania dijo el jueves que espera que la entusiasta acogida de su nueva película "La voz de Hind Rajab" en el Festival de Cine de Venecia contribuya a que su desgarradora historia llegue al público de todo el mundo.

La película, que narra las últimas horas de vida de una niña de 5 años de Gaza que murió en 2024 tras quedar atrapada en un automóvil bajo fuego israelí, fue ovacionada durante 24 minutos en su estreno el miércoles, la más larga con diferencia en lo que va de año.

"Fue sobrecogedor porque no me lo esperaba", dijo Ben Hania a Reuters. "Estoy muy, muy agradecida a Venecia por la selección (de la película) y por darnos un comienzo tan increíble de la carrera de la película".

Los aplausos solo terminaron cuando los funcionarios tuvieron que pedir al público que se marchara porque estaba prevista la proyección de otra película.

Amer Hlehel, actor que interpreta a un operador de la Media Luna Roja que intenta organizar el rescate de la niña, dijo que tenía sentimientos encontrados por la atronadora acogida.

"Hay un sentimiento de culpa por estar celebrando mientras la gente sigue sufriendo hambre y matanzas masivas", dijo, y añadió que el reparto y el equipo se sentían "en una misión" para contar la historia de Rajab al resto del mundo.

La niña intentaba huir de la ciudad de Gaza el 29 de enero de 2024, cuando el vehículo en el que viajaba fue atacado por las fuerzas israelíes. Sobrevivió a los disparos iniciales y suplicó al personal de la Media Luna Roja -en un desgarrador audio utilizado en la película- que la salvaran.

Israel dio finalmente luz verde al rescate luego de tres horas de espera, pero el contacto con el personal de la ambulancia se cortó poco después de que llegaran al lugar. Los cadáveres de Rajab, algunos de sus familiares y los dos médicos fueron encontrados días después.

En un principio, las Fuerzas de Defensa de Israel negaron que sus soldados hubieran estado dentro del radio de tiro del automóvil. Sin embargo, un informe posterior de la ONU culpó a Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron esta semana que el incidente seguía siendo objeto de investigación y no quisieron hacer más comentarios.

"La voz de Hind Rajab" aún no tiene distribuidor en Estados Unidos, pero Ben Hania dijo que mantenía la esperanza.

"Lo más importante es que 'La voz de Hind Rajab' llegue a todo el mundo, y los Oscar y Venecia son una gran puerta de entrada", dijo, descartando cualquier sugerencia de que la película pueda resultar controvertida.

"El asesinato de un niño no debería crear divisiones. Es un crimen", afirmó.

(Redacción de Crispian Balmer, edición de Mark Porter, editado en español por Daniela Desantis)