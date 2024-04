Overwatch 2 impone nuevas penalizaciones para jugadores que abandonan las partidas

Blizzard ha anunciado una serie de nuevas medidas y funcionalidades para Overwatch 2, que contará con una experiencia competitiva de grupos amplios para amigos y penalizaciones para jugadores que abandoden la partida en modo competitivo en la temporada 10 del título.

La desarrolladora ha anunciado una serie de cambios con los que busca fomentar "una experiencia divertida, segura e inclusiva para todos", además de que tiene el objetivo de "unir amigos y, al mismo tiempo, protegerlos de jugadores disruptivos", según ha explicado en un comunicado.

Overwatch 2 ofrece las llamada partidas competitivas, que están diseñadas para aquellos que deseen poner a prueba sus habilidades, y ofrecen una experiencia más profesional que los modos de partida rápida o trifulca semanal.

Antes de alcanzar este modo competitivo, los jugadores deben completar una serie de partidas de posicionamiento -concretamente, diez- para obtener su índice de habilidad inicial, que se mueve entre los valores uno y cien.

Esto significa que, para que los grupos de amigos puedan jugar en esta modalidad, deben tener el mismo nivel de soltura durante el juego. Blizzard es consciente de que esto no siempre sucede y, debido a que cree que Overwatch 2 "siempre ha sido un juego que se juega mejor con amigos", ha introducido una funcionalidad que permite jugar con otros usuarios en formato competitivo "sin importar su rango".

Se trata de 'Grupos amplios' una funcionalidad que se lanzará con la temporada 10 y que la desarrolladora define como aquel que se produce cuando "los jugadores con el ranking más alto y el más bajo están demasiado separados en niveles de habilidad y divisiones". Esto significa que, por ejemplo, cualquier grupo con jugadores Diamante o de rango inferior que estén separados por más de cinco divisiones de habilidad recibirá la categoría de grupo amplio.

La compañía ha explicado que esta nueva opción conlleva "algunas compensaciones", como tiempos de espera más largos a medida que trabaja para emparejar a los jugadores con otros grupos amplios, para lo que empleará la tecnología Role Delta, que garantiza la coincidencia de perfiles más cercana posible.

A pesar de ello, ha avanzado que es posible que algunas partidas no parezcan equilibradas, ya que los jugadores se encontrarán con otros con habilidades muy distintas a las suyas. Estos encuentros no tendrán necesariamente "tanto impacto" en su progreso en los rangos competitivos, según Blizzard.

Por otra parte, la desarrolladora ha dicho que es probable que algunos grupos, dependiendo de la brecha de habilidades que exista, "vea poco o ningún cambio en su progresión", una medida que impondrá para garantizar que los jugadores "altamente calificados" no impulsen a sus amigos de menor rango.

Por otra parte, los jugadores en solitario solo jugarán con otros de forma individual o en los llamados grupos reducidos, un cambio que, según Blizzar, "debería alentar a los jugadores a no jugar en cuentas alternativas cuando quieran jugar con sus amigos".

Medidas para detener los abandonos

La compañía también ha llevado a cabo ajustes para evitar el abandono de las partidas no clasificadas de Overwatch. Actualmente, los jugadores que abandonen cuatro de los últimos juegos cuentan con un margen de reutilización de 20 minutos antes de poder volver a hacer cola, lo que aumenta a cuatro horas si abandonan al menos seis de sus últimos 20 títulos.

Blizzard ha dicho ahora que añadirá dos niveles de penalización adicionales: una de cinco minutos por dejar dos de sus últimos 20 juegos jugados y una suspensión de 48 horas de cola de espera para cualquier modo de emparejamiento para aquellos que dejen diez (o más) de sus últimos 20 títulos jugados.

En este sentido la compañía ha matizado que, si bien son muy pocos los jugadores que abandonan de forma deliberada la mitad o más de las partidas, considera que "este paso ayudará a reducir aún más el impacto que pueden tener los abandonos en las partidas no clasificatorias de Overwatch 2.

En el apartado de Juego competitivo, los jugadores podrán ser suspendidos siempre que abandonen cualquier partida de esta modalidad. Las sanciones comienzan con 15 minutos, pero aumentan de tiempo si abandonan juegos de manera repetida.

Asimismo, ha explicado que los jugadores que abandoden diez patidas competitivas en una temporada, serán suspendidos de forma inmediata durante toda la temporada. "Esto debería ayudar a frenar a aquellos jugadores que eligen abandonar un partido deliberadamente, pensando que no tendrán que lidiar con una suspensión prolongada si no han abandonado los últimas partidas jugados".

Ocultar el nombre y vetar a otros jugadores

La compañía de videojuegos también ha avanzado que la característica Streamer Protect pasará a llamarse 'Hide My Name' ('Ocultar mi nombre') y estará disponible para todos los jugadores, no exclusivamente para los 'streamers'. Una vez habilitada la opción, se genera un Battle Tag aleatorio (como Krusher99 o GarlicBeard).

Asimismo, se han implementado cambios en la característica 'Evitar como compañero de equipo', que permite a los jugadores señalar que no quieren ser emparejados con jugadores concretos del mismo equipo una vez se haya encontrado la partida.

En una actualización futura, los jugadores podrán añadir hasta diez jugadores a su lista de jugadores a evitar, frente a los 3 que actualmente permite. Asimismo, para personalizar la experiencia, se puede alternar con qué jugadores no se quiere jugar y aquellos a los que se prefiera evitar si así fuera posible.

Una vez este listado de diez personas se haya completado y se añada un nuevo jugador, se eliminará aquel que haya estado presente en la lista durante más tiempo, aunque es posible fijar jugadores para que se mantengan en su sitio y no desaparezcan de ella.

Por otro aldo, la desarrolla se ha marcado como objetivo reforzar su veto a aquellos jugadores que no jueguen de forma justa o formen parte de una conversación disruptiva, esto es, aquellos que son clasificados con Nivel 0 -esto es, que infrinja el Código de conducta de Blizzard- en los chats.

Si bien ha reconocido haber tomado "muchas medidas para identificar" este tipo de conversaciones, a finales de este año evitará que cualquier persona clasificada con este nivel utilice las funciones de mensajes de texto o chats de voz durante las partidas.

En este sentido, ha recordado que un usuario de Nivel 0 puede volver al Nivel 1 siempre que ayude a su equipo o se comunique con el sistema Ping de Overwatch 2, por la que se añade contexto a lo que se escuche en el chat de voz.

Asimismo, ha anunciado que está diseñando una interfaz más sencilla que debería permitir a todos los jugadores informar "tan pronto como vean un comportamiento disruptivo" y que, para reforzar la experiencia segura e inclusiva de los jugadores, ofrecerá próximamente un sistema de encuestas para jugadores en Overwatch 2, que se mostrará una vez finalice la partida.