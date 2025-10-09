Oviedo destituye a Veljko Paunovic como técnico, el primero en caer en La Liga

El Oviedo anunció este jueves que destituyó al serbio Veljko Paunovic, el técnico que consiguió la pasada campaña el ascenso a la primera división española 24 años después de su última participación en la élite, tras cosechar dos victorias y seis derrotas en ocho jornadas.

Paunovic, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026, se convirtió así en el primer entrenador en ser cesado en este curso en LaLiga.

De igual manera, el club asturiano, propiedad del conglomerado mexicano Carso, controlado por el multimillonario Carlos Slim, señaló que el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad.

"Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo", indicó el Oviedo en un comunicado.

El club azul agradeció además su "profesionalidad" y "compromiso" y le deseó "el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos".

rsc/mcd