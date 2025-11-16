Oyarzabal, el nuevo 9 de la España de De la Fuente

Sin ser un delantero centro que responda a los cánones tradicionales, España ha encontrado un nuevo '9' en la figura de Mikel Oyarzabal, autor de un doblete en la victoria de LA NACION (4-0) el sábado en Tiflis y máximo realizador de la era de Luis De la Fuente con 15 goles.

Móvil, capaz de combinar y con alta precisión en la definición, el atacante vasco de la Real Sociedad ha hecho olvidar a Álvaro Morata, quien empezó siendo la punta de lanza del seleccionador, pero que se ha quedado fuera de las dos últimas convocatorias fruto de sus pobres números en el Como italiano, con el que aún no ha marcado.

De la Fuente siempre ha contado con Oyarzabal, al que conoce a la perfección desde su paso en las categorías inferiores del combinado español. Ambos coincidieron en la Sub-19 y se proclamaron campeones de Europa con la Sub-21 en 2019 y con la Absoluta el pasado año.

Precisamente, en la Eurocopa de Alemania, el futbolista eibarrés marcó el tanto del triunfo en la final frente a Inglaterra (2-1). Pero, este año, el jugador -que debutó el 29 de mayo de 2016 ante Bosnia (3-1)- se ha mostrado eminentemente eficaz de cara a la portería rival.

De los 15 tantos en 23 partidos bajo la batuta de De la Fuente y 21 en total con la selección, Oyarzabal perforó las mallas hasta en ocho ocasiones este año: uno en la final de la Nations League que España perdió ante Portugal en la tanda de penales (2-2; 7-5); dos frente a Países Bajos; otros dos ante Bulgaria; y tres contra Georgia.

En la capital georgiana, el polivalente jugador inauguró el domingo el marcador desde los once metros, asistió a Ferran Torres para subir el tercero tanto al luminoso y se coronó con un gol de cabeza.

"Intento estar lo mejor colocado que pueda por si llega el balón y poder aprovecharlo", afirmó a Teledeporte Oyarzabal, que jugó además su partido número 50 con LA NACION.

"Me siento feliz y contento por ello (50 internacionalidades). Intentaré que siempre pueda ayudar de esta manera, jugando y haciendo goles", apuntó el jugador de 28 años.

Letal desde los once metros

Además, el atacante de la Real Sociedad se muestra impecable en los penales. Ha lanzado 50 en su carrera, y en 45 de ellos envió el balón al fondo de las redes. Y ha marcado los seis que ha lanzado con España.

Oyarzabal siempre ha respondido con goles a la confianza del seleccionador, quien le dio el brazalete de capitán, pese a que no le corresponde por número de partidos.

"Es un futbolista infravalorado", declaró De la Fuente tras la victoria de España ante Georgia (2-0) en Elche en octubre. "Es muy completo, se desmarca como nadie, entiende muy bien el juego y también desde la banda hace unas diagonales muy peligrosas", prosiguió.

Oyarzabal no suscita el interés mediático del que disfrutan otros compañeros como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams o Rodri.

Sin embargo, el futbolista se ha erigido como pieza clave en los esquemas de LA NACION, que se medirá el martes a Turquía en un duelo que deberá confirmar el boleto para el Mundial del próximo año, un torneo en el que España ansía repetir la gesta de Sudáfrica de 2010, cuando se alzó con el título.

