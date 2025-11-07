LA NACION

Oyarzabal evita la derrota de la Real Sociedad en Elche

Elche y Real Sociedad empataron este viernes 1-1 en la duodécima jornada de LaLiga, un punto con sabor a victoria para los visitantes, que lograron igualar el encuentro con un penal...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Oyarzabal evita la derrota de la Real Sociedad en Elche
Oyarzabal evita la derrota de la Real Sociedad en ElcheManu Fernandez - AP

Elche y Real Sociedad empataron este viernes 1-1 en la duodécima jornada de LaLiga, un punto con sabor a victoria para los visitantes, que lograron igualar el encuentro con un penal en el 89' transformado por Mikel Oyarzabal.

Álvaro Rodríguez había adelantado a los locales a la hora de partido (57') y parecía que el Elche iba a lograr la victoria cuando el defensa austríaco David Affengruber derribó en el área al nigeriano Umar Sadiq.

Oyarzabal no falló desde los once metros y alargó a cuatro la racha de partidos sin derrota de la Real Sociedad en LaLiga. El conjunto vasco ocupa la 14ª posición con 13 puntos, a dos del Elche (9º, 15 pts) que encadena ya cinco encuentros de campeonato sin ganar.

bur-dam/cl

LA NACION
Más leídas
  1. Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica
    1

    Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica

  2. Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales
    2

    Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales

  3. China estrena su portaaviones más moderno y acelera la ambición militar de Xi
    3

    China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian

  4. Diez preguntas claves (y sus respuestas)
    4

    El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)

Cargando banners ...