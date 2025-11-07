Oyarzabal evita la derrota de la Real Sociedad en Elche
Elche y Real Sociedad empataron este viernes 1-1 en la duodécima jornada de LaLiga, un punto con sabor a victoria para los visitantes, que lograron igualar el encuentro con un penal...
Elche y Real Sociedad empataron este viernes 1-1 en la duodécima jornada de LaLiga, un punto con sabor a victoria para los visitantes, que lograron igualar el encuentro con un penal en el 89' transformado por Mikel Oyarzabal.
Álvaro Rodríguez había adelantado a los locales a la hora de partido (57') y parecía que el Elche iba a lograr la victoria cuando el defensa austríaco David Affengruber derribó en el área al nigeriano Umar Sadiq.
Oyarzabal no falló desde los once metros y alargó a cuatro la racha de partidos sin derrota de la Real Sociedad en LaLiga. El conjunto vasco ocupa la 14ª posición con 13 puntos, a dos del Elche (9º, 15 pts) que encadena ya cinco encuentros de campeonato sin ganar.
