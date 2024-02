El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha reconocido que no se puede quitar "de la cabeza" el penalti fallado en la tanda de semifinales de Copa del Rey ante el RCD Mallorca, aunque ha asegurado que "toca pasar página" y "luchar por lo que queda este año", que es "mucho y muy bonito".

"Ha estado todo el estadio empujando e intentando que todo esto fuera más fácil, es una pena que haya sido así. Toca pasar página y luchar por lo que queda este año, que por suerte nos queda mucho muy bonito por delante", declaró a TVE tras el encuentro en el Reale Arena.

Respecto a la eliminación, le duele especialmente "perderla en casa". "Podía ser esto una fiesta, volviendo a la final después de tan pocos años... Es un momento duro para todos, pero seguro que con el tiempo nos daremos cuenta de lo que se está consiguiendo. Estar en las semifinales es motivo para estar orgulloso. A nadie le gusta lo que nos ha pasado hoy, pero esto es fútbol; a veces se gana y a veces se pierde, y hoy nos ha tocado perder", afirmó.

"Ahora mismo tienes ese penalti en la cabeza, me ha tocado a mí. No tengo ningún problema en asumirlo y en decir que si me tocara tirar de nuevo mañana, lo volvería a tirar. Me ha salido mal. Agradecemos a la gente su apoyo y vamos a seguir haciéndolo lo mejor posible para volver a estar en situaciones como esta", concluyó.