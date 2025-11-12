P. Bajos. ABN Amro comprará NIBC Bank a Blackstone por US$960 millones

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

ABN Amro ha llegado a un acuerdo con Blackstone para adquirir NIBC Bank por unos 960 millones de euros, lo que ampliará la presencia de la entidad en el segmento de banca minorista, reforzando su posición en el mercado neerlandés, así como en los mercados de ahorro alemán y belga.

Se espera que la adquisición, que se prevé cerrar en el segundo semestre de 2026, impulse aún más la rentabilidad de ABN Amro y genere un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 18% para 2029.

Asimismo, ABN Amro anticipa un importante potencial de sinergias con un bajo riesgo de ejecución y calcula un impacto global en su ratio CET1 de unos 70 puntos básicos al cierre.

Fundado en 1945, NIBC es un banco neerlandés especializado en préstamos hipotecarios, productos de ahorro, financiación inmobiliaria comercial y financiación de infraestructuras digitales.

Actualmente, presta servicios a aproximadamente 325.000 clientes de ahorro, 200.000 clientes hipotecarios y 175 clientes corporativos en el noroeste de Europa.

"La adquisición de NIBC representa una oportunidad única para consolidar nuestra posición en el mercado minorista neerlandés y contribuye a un crecimiento rentable", comentó Marguerite Bérard, consejera delegada de ABN Amro.

RESULTADOS.

Por otro lado, ABN Amro ha informado también de que en los nueve primeros meses de 2025 registró un beneficio neto atribuido de 1.842 millones de euros, lo que supone un retroceso del 8% en comparación con el resultado anotado por la entidad en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Los ingresos entre enero y septiembre sumaron 6.458 millones, un 2% por debajo de los correspondientes al mismo intervalo de 2024, incluyendo una bajada del 3% de los ingresos por intereses netos, hasta 4.671 millones, mientras que los originados por comisiones y tasas alcanzaron los 1.561 millones, un 11% más.

Entre julio y septiembre, el beneficio neto atribuido de ABN Amro alcanzó los 617 millones de euros, un 11% menos que un año antes, mientras que la cifra de negocio operativa de la entidad sumó 2.169 millones, un 3,7% por debajo de los ingresos contabilizados en el tercer trimestre de 2024.