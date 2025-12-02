P. Bajos.- El CEO de Just Eat, Jitse Groen, será sustituido por el presidente de la división europea de Prosus

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press)

La compañía dedicada al reparto de comida a domicilio Just Eat Takeaway.com ha anunciado este martes que su consejero delegado, Jitse Groen, abandonará el cargo para ser sustituido a partir del 1 de enero por el presidente del consejo de supervisión de Just Eat y de la división europea de Prosus, Roberto Gandolfo.

Gandolfo cuenta con más de una década de experiencia en el negocio tecnológico y de plataformas. Se unió a Prosus en 2025 desde iFood, donde desempeñó el cargo de CEO de la división de ventas. Fabricio Bloisi, actual consejero delegado de Prosus, reemplazará a Gandolfo como responsable del órgano de supervisión.

"Just Eat es una empresa fenomenal con una marca sólida, socios valiosos y personas excelentes en toda la organización. Estoy emocionado por incorporarme en este momento crucial y trabajar en estrecha colaboración con sus líderes para iniciar el próximo capítulo de crecimiento de la empresa a través de la innovación y la mejor ejecución del sector", ha afirmado Gandolfo.

"Después de un cuarto de siglo como fundador y director ejecutivo de Just Eat Takeaway.com, hoy dejo la empresa. Estoy inmensamente orgulloso de lo que nuestro equipo ha construido y quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han formado parte de este extraordinario viaje", ha indicado, por su parte, Groen.

Prosus, el brazo inversor de la firma tecnológica sudafricana Naspers, llegó en febrero a un acuerdo para realizar una oferta pública sobre el 100% de las acciones de Just Eat que valoraba a la compañía de 'delivery' en unos 4.100 millones de euros.

La propuesta de Prosus contemplaba el abono en efectivo de 20,30 euros de dividendo por cada título del gigante holandés, equivalente a una prima del 63,4%.

Naspers, que controla el 27,4% de la plataforma alemana Delivery Hero, dueña de Glovo, ya intentó antes de la pandemia hacerse con Just Eat por 5.500 millones de libras (6.252 millones de euros), aunque, finalmente, fue la holandesa Takeaway.com la que en 2020 se hizo con la plataforma británica.