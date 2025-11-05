P. Bajos. El fabricante holandés Philips gana 500 millones de euros hasta septiembre y abandona las pérdidas
MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El fabricante holandés de dispositivos médicos Philips registró hasta septiembre un beneficio neto atribuido de 500 millones de euros, en contraste con las pérdidas de 365 millones de euros contabilizadas en el mismo período del año anterior. Las ventas alcanzaron los 12.736 millones de euros, un 1,9% menos, al tiempo que el sumatorio de costes ascendió a 11.852 millones de euros, un 6,3% menos. El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos y amortización (Ebita) se duplicó (103,4%), hasta los 1.074 millones de euros. Ya solo en el tercer trimestre, la multinacional neerlandesa obtuvo unas ganancias de 184 millones de euros y unos ingresos de 4.302 millones de euros, un 1,7% más y un 1,7% menos, respectivamente. "En este trimestre mantuvimos nuestra trayectoria, con innovaciones impulsadas por la IA y asociaciones a largo plazo que marcaron una diferencia real para los pacientes y los consumidores. Impulsamos una fuerte entrada de pedidos y aceleramos el crecimiento de las ventas, con una fortaleza sostenida en América del Norte", ha afirmado el consejero delegado de Philips, Roy Jakobs. De cara al conjunto del ejercicio, Philips ha confirmado sus previsiones anuales y continúa previendo un alza de las ventas comparables de entre el 1% y el 3%, mientras que el margen de Ebita ajustado quedará en el rango del 11,3% y el 11,8%.
