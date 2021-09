Pablo Andújar dice adiós al torneo de Sofía tras caer en primera ronda

El tenista español Pablo Andújar ha caído eliminado este miércoles en la primera ronda del torneo de Sofía (Bulgaria), que se disputa sobre pista dura -bajo techo- de categoría ATP 250, tras caer a manos del bielorruso Iliá Ivashka, en dos sets (6-4 y 6-3) en una hora y 34 minutos de partido.

Andújar, número 92 del ranking ATP, no jugaba un encuentro del circuito desde el pasado mes de agosto, en el US Open, donde alcanzó la tercera ronda, y este miércoles no ha podido superar su primer obstáculo en el certamen búlgaro. El conquense, de 35 años, perdió el primer juego y no pudo levantar cabeza en el resto del set.

En el segundo, Andújar lo entregó hasta en tres ocasiones, aunque también doblegó en una de ellas a Ivashka para dar emoción al choque. Sin embargo, el bielorruso no volvió a cometer más errores con su servicio y cerró el triunfo por 6-3. Con la eliminación del manchego, y las de Jaume Munar y Pedro Martínez, en el primer día de competición, el torneo de Sofía se queda sin representantes españoles.