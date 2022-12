Pablo Andújar: "El 2023 será mi último año como tenista profesional"

El tenista español Pablo Andújar anunció este miércoles que el 2023 será su último año de profesional en el circuito ATP, tras un 2022 complicado, con pocas semanas en las pistas, y después de 20 años en la elite.

El conquense, que cumplirá 37 años en enero, es profesional desde 2003 y 2023 será la última temporada que participe en el ATP Tour, según anunció él mismo en su cuenta de Instagram.

"He estado un poco apartado de las redes últimamente. Los que seguís mi carrera habréis visto que no he jugado demasiadas semanas este año. Cada año se me hace más difícil viajar y por eso el año que viene será mi último año como jugador profesional", dijo.

Andújar logró sus primeros puntos ATP Tour en el Futures de Elche en 2004, mientras que en 2007, con 21 años, firmó la primera victoria ATP Tour de su carrera en Valencia frente a Simon Greul por 6-2, 6-4. Desde entonces ha logrado un total de 163 partidos ganados y ha levantado cuatro títulos ATP.

"Creo que mis hijos se merecen poder disfrutar más de su padre (y yo de ellos), que pueda estar presente en sus cumples y que la pobre mamá no sea quien se quede siempre sola tratando de buscar palabras cuando los peques le preguntan por qué el papá no está", explicó.

El español está implicado en varios proyectos fuera de la pista, aunque vinculados con el deporte de la raqueta. "Entre esos proyectos está haber entrado a formar parte del Board de la ATP. ¡Qué tremendo honor va a ser para mí defender a los que todavía son mis compañeros! Espero estar a la altura, voy a dar mi 101% para que así sea y tengamos cada vez un mejor circuito", terminó.

Europa Press