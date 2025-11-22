Pablo Carreño acerca a España a la final de la Copa Davis

Pablo Carreño (N.89 de la ATP) logró el primer punto para España en la semifinal de la Copa Davis contra Alemania, este sábado en Bolonia (Italia), tras vencer a Jan Lennard Struff (N.84) en dos sets, por 6-4 y 7-6 (8/6).

Exnúmero 10 del mundo y ganador del Masters 1000 de Montreal en 2022, el asturiano tiró de experiencia para superar los momentos más complicados: aprovechando su única bola de break para apuntarse el primer parcial y, sobre todo, salvar las cinco ocasiones que tuvo el alemán para alargar el partido al tercer set.

Privada del N.1 Carlos Alcaraz, lesionado, España se encuentra a un solo punto de luchar el domingo por el título de la Copa Davis contra la anfitriona Italia, que logró el pase el viernes contra Bélgica.

El punto necesario lo podría conseguir el mallorquín Jaume Munar (N.36), que se enfrentará al número 3 de la ATP, Alexander Zverev.

En el caso de que gane el germano, la eliminatoria se decidirá en el punto de dobles.

