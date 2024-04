Pablo Carreño: "Retos motivantes como unos Juegos siempre ayudan a seguir luchando"

El tenista español Pablo Carreño celebra estar cerca de su vuelta a las pistas después de sufrir un calvario con una lesión de codo, que apenas le dejó jugar en 2023, y no esconde su ilusión por poder estar en los Juegos Olímpicos de París de este verano, su "objetivo principal" y uno de los "retos motivantes" que más le han ayudado a "seguir luchando" en este complicado periodo que ha pasado.

"Cuando llevas tanto tiempo fuera, con una lesión como la que he tenido, en la que muchas veces te planteas si podrás volver a jugar o volver al mismo nivel, el ir buscando retos un 'poquito' motivantes como pueden ser unos Juegos Olímpicos después de lo bien que me fueron en Tokio con ese bronce, siempre ayuda a seguir luchando y esforzándote, a cuando ves que las cosas no van tan bien y no apetece tanto el seguir intentándolo", señaló Carreño en una entrevista al departamento de prensa del torneo de tenis playa de Luanco (Asturias).

El asturiano, que pasó por el quirófano el pasado mes de noviembre para operarse del codo derecho, deja claro que la cita de París le hace "mucha ilusión". "Los que viví en Tokio fueron increíbles, una experiencia única y me gustaría poder vivirla ahora con público", admite el gijonés, que no se obsesiona con estar listo para Roland Garros". "Tampoco pasa nada, me doy un 'poquito' más de tiempo", advierte.

"A mí me da igual un año y medio que un año y siete meses, el objetivo principal para mí sería poder estar en los Juegos y sí que si no lo consigo me fastidiaría porque al final son cada cuatro años y luego ya a los de 2028 igual sí que no llego", añadió al respecto.

El jugador de 32 años se ve ahora "mejor a nivel mental" y "más tranquilo, dando pasos hacia delante y con muchas ganas de seguir avanzando", y por eso es "un objetivo realista" estar en la capital francesa en julio. "Obviamente, no voy a llegar como me hubiera gustado porque necesitas siempre rodarte y como muy pronto podré volver más o menos en la época de Roland Garros, con lo cual me quedará un mes y medio, dos meses para ponerme en forma y también con una gira de hierba por el medio que no es la misma superficie en la que se juega en París. Creo que llegar sí que llegaré, cómo, se verá, intentaré estar de la mejor manera", subraya.

Carreño, que llegó a estar en el 'Top 10' del ranking de la ATP, ha perdida muchas posiciones y "ya prácticamente todos los puntos" por lo que debe "volver a empezar de cero", aunque ayudado por contar con la condición de "ranking protegido" que le permite entrar en "nueve torneos".

Además, sabe que se topará contra rivales nuevos. "Hay mucha gente joven que igual cuando me fui del circuito por la lesión todavía no estaba al nivel que tiene ahora y que ahora ya sí que son rivales a tener en cuenta", expresó. "Seguro que al principio me va a costar el hecho de ver a un rival que igual hace año y medio para mí era asequible o que podía competir con él, a verle ahora e igual no estoy al mismo nivel", puntualizó.

La lesión, tras los dos "mejores" años de su carrera

El asturiano lamenta que esta lesión le haya llegado justo cuando había disfrutado en 2021 y 2022 de los dos años "mejores" de su carrera. "Perder todo el ranking es complicado porque si te pilla en un momento en el que estás más bajo igual lo llevas de otra manera, pero el ver que prácticamente en el mejor momento de tu carrera llega esta lesión, te fastidia un pelín más, pero tampoco puedes quedarte a pensar en eso y hay que salir hacia adelante rápido", comentó.

"Sabemos que estas cosas pueden pasar y hay que estar preparados. Aparte, el tenis es un deporte individual en el que estás solo, en el que tienes que saber sobreponerte y aunque eso no quiere decir que no lo pases mal, hay que salir siempre hacia adelante y apoyarte en las personas que tienes al lado, que te quieren y que te apoyan siempre para salir hacia adelante", remarcó el campeón del Masters 1.000 de Montreal (Canadá) en 2022.

Y los momentos "más difíciles" son cuando "intentas estar otra vez jugando al cien por cien y vuelves a ir para atrás". "Ha sido prácticamente un año y medio en el que hemos probado una cosa, mejoraba un poco, pero no al cien por cien, volvíamos para atrás, probábamos otra y otra vez lo mismo, mejoraba un poco y cuando podía llegar a jugar prácticamente a tope, otra vez para atrás. Al final eso te va desgastando y minando un 'poquito' la moral", confesó.

Carreño reconoce que le costó "mucho" sobre todo en "marzo de 2023". "Parecía que iba bien, luego fue mal y me rompí otra vez el músculo y ahí sí que me escondí un poco y no quería ver mucho tenis", aseguró el tenista gijonés.

Este volvió a finales de febrero a entrenar y ya lleva unas semanas "cada vez a más ritmo e intensidad y sin molestia". "Creo que en las próximas siete semanas mi intención es seguir esta progresión, empezar a jugar set y partidos de entrenamientos, primero con cadetes, con juniors, luego ya con los absolutos y a intentar buscar también competir en un entrenamiento contra algún profesional y poco a poco seguir integrándome en el circuito sin competir", relató sobre su 'planning'.

Finalmente, el tenista asturiano habla de su experiencia en el torneo de Luanco, que cree necesario porque "el torneo de tenis playa es algo que tiene que estar siempre en el verano", y donde será "muy complicado" que pueda estar al estar inmerso en la preparación para los Juegos.

"Lo seguiré y ojalá que acudan grandes figuras como pasó el año pasado con Richard Gasquet y pueda haber otra vez un espectáculo muy bonito", deseó. "Creo que Nadal nunca ha ido y ojalá que pueda tenerlo. Habría muchos 'Grand Slams' en Luanco si Nadal va a jugarlo", agregó ante el sueño de tener al balear en el evento.

Carreño "siempre" ha dado su "máxima disponibilidad" estar en la arena de Luanco pese a la dificultad por el calendario porque "es ayudar a Asturias" y a un torneo que en su infancia le ayudó "mucho a ver a tenistas de primer nivel" y a aficionarse al tenis y a "pasarlo bien" con sus amigos. De hecho, logró "una pequeña conquista" el año pasado al ganarlo, "encima contra un rival como Feliciano (López), que aparte es amigo".