Pablo Fornals: "He intentado aprovechar la oportunidad"

El centrocampista Pablo Fornals asegur贸 que su misi贸n es trabajar para "tener las oportunidades" de ser llamado por la selecci贸n espa帽ola y que este mi茅rcoles intent贸 "aprovechar" la que le dio Luis Enrique Mart铆nez al ponerle de titular ante Kosovo, frente a la que marc贸 el 0-1 en un encuentro que fue "dif铆cil" y en el que estaban "sufriendo" hasta el 0-2 en los minutos finales.

"Debut茅 con Vicente (del Bosque) el a帽o de mi debut como profesional y luego mi vida deportiva ha dado unas cuantas vueltas. Ahora estoy en Inglaterra y trabajo para llegar aqu铆 y para tener las oportunidades y siempre mejorar", expres贸 Fornals en rueda de prensa.

El castellonense confes贸 que en su caso una llamada de la selecci贸n "no te la esperas". "Pero el trabajo ha estado ah铆 y ha hecho que tuviera la oportunidad de salir como titular y de poder hacer el gol. Si vienes o no, lo importante es el trabajo que hagas, eso est谩 dentro de ti", a帽adi贸.

Adem谩s, reconoci贸 que "no" se esperaba "de primeras" tener tanto protagonismo en esta 'ventana'. "Trabajo cada d铆a para que se viera mi trabajo, pero luego hay una serie de personas que deciden el once y yo intento pon茅rselo lo m谩s dif铆cil posible para que, primero, piensen que puedo estar aqu铆 y luego para que vean que no vengo de vacaciones, que vengo a intentar aportar. Han pensado que podr铆a ser un buen momento para darme esa oportunidad y he intentado aprovecharla", subray贸.

Para el jugador del West Ham, el de Kosovo "fue un partido dif铆cil", "Ellos presionaron mucho y fuerte, tienen buenos jugadores, un buen estilo y un delantero muy grande arriba. Estamos felices, pero no fue un partido f谩cil", admiti贸.

En este sentido, reconoci贸 que hubo "un estallido de alegr铆a" cuando acabaron sacando los tres puntos y adem谩s Suecia perdi贸. "Hasta el gol de Ferran est谩bamos sufriendo porque ellos estaban llegando y el partido se estaba poniendo dif铆cil, pero cuando se ha dado todo y ha sido real, ha salido la felicidad de que dependemos de nosotros", apunt贸.

Sobre su gol, Fornals recalc贸 que al ver que el bal贸n le llegaba "con rosca", prefiri贸 dejarla "correr" porque si la hubiera "controlado se hubiera perdido". "Cuando la he visto botar as铆, en mi cabeza estaba s贸lo empalarla, la he pegado con todo con la izquierda. La verdad es que pensaba que iba a tocar la red por fuera y cuando he o铆do el grito y he visto un poco la reacci贸n es cuando me lo he cre铆do", rememor贸.

Europa Press