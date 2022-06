Pablo Laso recibe el alta: "Me encuentro perfectamente, con fuerza y ganas de volver cuanto antes"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha recibido este martes el alta hospitalaria despu√©s de sufrir un infarto miocardio en la madrugada del pasado s√°bado y permanecer ingresado en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, seg√ļn ha confirmado el propio t√©cnico en un mensaje en sus redes sociales.

"Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso", escribi√≥ Laso en su perfil de Twitter, en un mensaje acompa√Īado de una fotograf√≠a del entrenador en su coche.

El entrenador madridista explic√≥ que el doctor le asegur√≥ que estaba "mejor que hace cinco d√≠as". "(Estoy) Con fuerza y ganas de volver cuanto antes", a√Īadi√≥.

Tambi√©n a trav√©s de Twitter, Laso se acord√≥ de todo el apoyo recibido durante los √ļltimos d√≠as. "Gracias a todos por vuestros mensajes. Gracias a todo el equipo m√©dico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja", asever√≥.

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, sufri√≥ un infarto de miocardio en la madrugada del pasado s√°bado, lo que oblig√≥ a ingresarle en la UCI despu√©s de someterle a un cateterismo. Dada su evoluci√≥n "favorable", el t√©cnico vasco fue trasladado a planta este lunes, para abandonar el Hospital y regresar a casa en la ma√Īana de este martes.

El entrenador dirigió el pasado sábado con normalidad el partido del 'Playoff' de la Liga Endesa de su equipo ante el Bitci Baskonia en el WiZink Center (83-71), en el que los blancos pusieron el 2-0 en la eliminatoria. Sin embargo, no podrá estar en el tercer duelo del cruce de este martes, en el que su asistente, Chus Mateo, estará al frente del banquillo blanco.