El español denunciará lo ocurrido pero mantiene su "misión" tras el apoyo popular y del propietario

MADRID, 22 Sep. 2023 (Europa Press) -

El dirigente español del Olympique de Marsella anunció este viernes su intención de seguir siendo el presidente del club francés, a pesar de la reunión del pasado lunes con ultras del OM que se tradujo en amenazas y la salida de Marcelino García Toral.

Después de ese encuentro, Longoria llegó a dimitir hasta nuevo aviso, lo cual siguió con la renuncia del técnico español, un Marcelino que había llegado a Marsella este verano, por la "inestable situación". Sin embargo, el presidente volvió con fuerza después de sentir el apoyo popular y del propietario.

A dos días del clásico contra el PSG, Longoria terminó con la incertidumbre sobre su futuro en rueda de prensa. "Me expresé esta semana desde el corazón como ser humano y me expreso hoy también desde el corazón pero como presidente del Olympique de Marsella", indicó Longoria en un monólogo de unos minutos.

"No voy a repasar lo que pasó el lunes, es sencillamente inaceptable. A lo largo de la semana me conmovió el gran apoyo popular, las expresiones de confianza y el afecto de todas partes, jugadores, empleados, seguidores, actores del mundo político e institucional, todos aquellos que entendieron la necesidad del 'cambio'", afirmó.

"Hoy tuve una conversación muy larga con el propietario Franck McCourt y el consejo de supervisión, quienes me mostraron su apoyo incondicional. Todo este apoyo me emociona y me muestra una vez más todo el amor, toda la pasión, todo lo bueno que hay alrededor de OM, esta ciudad, los buenos valores. Me da mucha energía. Gracias a todo este apoyo, estoy recuperando energías y he decidido continuar mi misión como presidente del Olympique de Marsella", añadió.

Además, el dirigente español dejó claro que presentará una denuncia tras la violenta reunión con las peñas el lunes. "Tenemos que poder trabajar en un club de fútbol normal. Desde 2021 hemos hecho muchas cosas para estructurar el club. Soy el primero en ser consciente de que no todo es perfecto, así como soy consciente de que estoy a punto de comenzar el período más difícil de mi mandato, pero sigo decidido a continuar mi misión", terminó.