Pablo Milanés presenta este sábado su gira 'Días de luz' en La Nau

El cantautor cubano Pablo Milanés presentará este sábado, día 26, su gira 'Días de Luz', en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, dentro de la programación del festival Serenates. El concierto ha generado "gran expectación" y las entradas están agotadas, según ha explicado la UV en un comunicado.

El festival, organizado por la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura, celebra su 34 aniversario con ocho noches de conciertos de diferentes estilos.

El artista, uno de los principales exponentes de la canción de autor en español, visitará València con su espectáculo íntimo, sorprendente y emocionante, con el que quiere ofrecer un nuevo horizonte esperanzador en estos momentos tan críticos e inciertos.

Para el músico cubano, el 2021 es el año de presentación de una nueva gira artística, 'Días de Luz', que se engloba en un proyecto mayor con novedades discográficas y artísticas, como serán la grabación de un nuevo disco y la publicación, por primera vez, de todo su catálogo discográfico en formato digital.

Junto con composiciones nuevas como 'Día de luz', inspiradora de esta gira y nueva etapa en un canto a las incertidumbres actuales y al amor como su refugio, en los directos de Pablo Milanés no faltarán temas clásicos como: 'El breve espacio en que no estás', 'Yolanda', 'Ya ves' o 'Para vivir', que siguen definiendo la naturaleza y singularidad de su alma de trovador.

Pablo Milanés nació en Bayamo (Cuba) donde se inició musicalmente cantando de muy niño en la radio. Con seis años se traslada a La Habana donde continuó su formación musical, tanto académica como en las calles aprendiendo de los trovadores. Tras recibir dos Grammy Latinos en 2006 y un Grammy a la Excelencia Musical en 2015, Pablo ha continuado componiendo y grabando en solitario y en colaboraciones con otros músicos.

De ahí que 2021 venga con nuevos proyectos como el lanzamiento internacional de un disco en inglés que reúne clásicos del jazz americano, un trabajo sólo a guitarra, de temas nuevos y otros antiguos nunca publicados, así como otras novedades que en el transcurso de los meses el músico irá desvelando.

El festival Serenates cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de València, el Palau de la Música de València, la Diputación de València, la Fundació Banc Sabadell, la Fundació Bancaixa, la Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) de València, y el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.

Desde el 24 de junio hasta el 1 de julio, los conciertos serán a las 22 horas, en el Claustro del Centre Cultural La Nau, y las entradas, a un precio simbólico de tres euros, se pueden adquirir para algunos espectáculos en la página web 'Latenda'.

Noches con sonido 'serenates'

El domingo 27 de junio bajo la dirección de Francesc Valldecabres, el Orfeó Universitari de València ofrecerá el concierto 'Distopía', que incluirá el debut de la obra 'This is your judgement', de la joven compositora Luz Martín, sobre conceptos de utopía y distopía.

El lunes 28 de junio la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València retomará Serenates con la programación extraordinaria por su 25 aniversario con un concierto dedicado a Verdi, junto con alumnos de canto del Conservatorio Superior de Música de València, todos ellos a las órdenes de la directora titular de la OFUV, Beatriz Fernández Aucejo.

El martes 29 de junio será el turno de Melomans. La agrupación vuelve al festival con una propuesta musical fresca, dinámica y divertida en el que realizarán una revisión de canciones de hoy y de ayer con el humor como vehículo y cuatro voces a capela.

El miércoles 30 de junio las mujeres serán las protagonistas con el homenaje de Kairós Project a la figura de Nadia Boulanger. El jueves 1 la Orquesta de Jazz del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, dirigida por Jesús Santandreu, clausurará la edición 34 de Serenates.

Europa Press