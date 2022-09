Pablo Sarabia: "Nos hemos ido ganando poco a poco nuestro crédito"

El centrocampista de la selección española Pablo Sarabia coincidió con el seleccionador nacional Luis Enrique Martínez en catalogar como "una final" el duelo de este martes ante Portugal, un rival del que conoce su "potencial" y al que esperan ganar para seguir aumentado el "crédito" que el equipo se ha ido "ganando poco a poco".

"Mañana es una final para nosotros. Queremos estar en la fase final de la Liga de Naciones, sabemos del potencial de Portugal, pero nos estamos preparando bien porque hoy en día cualquier partido de grupo tiene unas dificultades enormes y eso nos viene mejor para mejorar la competitividad para las fases finales", admitió Sarabia este lunes en rueda de prensa.

El madrileño indicó que se van a encontrar "un equipo muy duro y con mucha calidad técnica". "Intentaremos hacer lo nuestro y muchas cosas bien para ganar este partido porque queremos llegar a la 'Final a Cuatro' antes del Mundial", subrayó.

"Sabíamos que nos lo íbamos a jugar este martes. Nos hubiera gustado ganar a Suiza, pero sabíamos que Portugal iba a ganar su partido. Veo un partido muy disputado como los anteriores que hemos jugado contra ellos, con mucha dificultad porque somos dos selecciones, con una idea diferente, pero muy potentes. Ellos tienen una calidad individual enorme y vamos a intentar hacer los mayores méritos posibles para ganarlo", prosiguió el futbolista del PSG.

Este aseguró que no cambia su forma de jugar el jugar con un '9' como pudo ser el pasado sábado Marco Asensio. "Tenemos la idea principal del míster y juegue quien juegue tiene la misma idea y las mismas funciones. Hay unos que son más asociativos y otros más referencia, pero para mí no cambia nada, tengo mis funciones y es la misma idea para conseguir hacer el mayor daño al rival", subrayó Sarabia.

"Desde el primer momento y desde que llegué aquí, la fuerza de esta selección es el equipo. Tenemos una idea que es lo más importante y para conquistar partidos. Cuanta más gente disponible tengamos, la selección es más fuerte, pero plena confianza en todos los compañeros", añadió el centrocampista.

El madrileño consideró que "el crédito" que tiene actual la selección se lo han ido "ganando poco a poco". "En la EURO poca gente daba mucho por nosotros y conseguimos enganchar a la gente. Hay que intentar que siga creciendo ese crédito y ojalá ganemos a Portugal y tengamos un 'poquito' más", deseó.

"ir con precaución por el mundial es peor"

"Hay muchas selecciones haciendo muy buenos registros y formando grandes equipos, y creo que podemos estar entre ellas en el Mundial. Pero no debemos equivocarnos y pensar en esas cosas sino en seguir trabajando como hasta ahora, que es la mejor forma para estar preparado para posibles situaciones límites como las del Mundial donde cada partido será difícil", manifestó.

Por otro lado, el internacional dejó claro que la proximidad del Mundial de Catar no le hace jugar con temor a lesionarse. "Cuando vas con precaución es peor, tienes más probabilidades de hacerte daño. La mejor forma de estar preparado es compitiendo a máxima intensidad porque es lo que te va a llevar a un buen estado de forma en el Mundial. Sería un error tener precaución para estar en el Mundial", advirtió.

Tampoco cree que le vaya "afectar" el no tener ahora demasiada participación en el PSG. "Yo entreno de la mejor forma posible y aunque no llegas a competir como en los partidos, cualquier equipo ganador necesita de rotación y voy a jugar este mes", indicó.

"Desde el primer momento que llegué a París tras mi etapa en el Sporting, me demostraron mucha confianza y un buen proyecto para formar un equipo ganador que pasa por no sólo tener once jugadores porque es la clave para conquistar cosas. Esa es una de las cosas por las que decidí quedarme", explicó Sarabia sobre su decisión de quedarse en el conjunto parisino pese a la dura competencia que tiene como Kylian Mbappé, Neymar y Leo Messi, entre otros.