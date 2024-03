El centrocampista Pablo Sarabia admitió que "la esperanza nunca se pierde" y que le suponía "una alegría, un premio y un 'subidón'" el volver a ser convocado por la selección española, a la que regresa tras el Mundial de Catar de 2022 y viviendo quizá "el mejor momento" de su carrera en el Wolverhampton inglés.

"La esperanza nunca se pierde, yo trabajo para mejorar cada día e intentar aportar lo mío, primero con mi equipo. Me enteré por un compañero de equipo y me alegre muchísimo, fue un 'subidón' tremendo. Trabajo día a día, he pasado por momentos difíciles y otros más de disfrute, pero esto siempre es una alegría y un premio", subrayó Sarabia en rueda de prensa.

El madrileño no venía con la 'Roja' desde el último Mundial y la eliminación en octavos ante Marruecos donde envió un balón al palo que podía haber evitado en el último momento la fatídica tanda de penaltis. "La tengo grabada, fue una jugada que pudo marcar un antes y un después, pero lo que viene ahora es que vuelvo y estoy muy feliz de poder tener otra oportunidad y de disfrutar de mis compañeros", indicó.

"Ha sido un periodo largo, con muchísimos cambios que he ido afrontando y a los que me he ido adoptando", relató el jugador del Wolverhampton inglés un club donde empezó con Julen Lopetegui como entrenador en una "liga totalmente diferente para los dos" y después de acometer "cambios personales" en su vida.

A partir de ahí, fue "adecuando la alimentación y los descansos" y adaptándose "a un ritmo que es totalmente diferente". "Necesitaba hacer un trabajo diferente al que estaba más acostumbrado, pero gracias a eso estoy disfrutando de una gran temporada y tanto mi equipo como yo estamos en una dinámica muy positiva. Estoy orgulloso a nivel personal por saberme adaptar a la Premier", remarcó.

Inglaterra es una nueva experiencia para el centrocampista que también ha jugado en Portugal y Francia. "A nivel personal me enriquece muchísimo el saber adaptarte a cada país y cultura, y eso también lleva su parte al fútbol, el saber entender las diferentes circunstancias es una virtud. Cada vez que llego a un sitio nuevo intento adaptarme y saber dónde puedo hacer daño, sabiendo mis virtudes y mis defectos", advirtió.

Con 31 años, Sarabia coincide en la selección con jóvenes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. "Estoy muy contento de que futbolistas tan jóvenes lleguen a la selección, significa que se está trabajando bien en la base", apuntó.

"No me siento viejo. Tengo 31 años, pero estoy en una etapa muy buena de mi vida, puede ser el mejor momento de mi carrera. Tengo una gran diferencia de edad con ellos, pero entre todos tenemos que aportar esa experiencia y juventud que es necesaria en todo equipo", añadió al respecto.

Pese al buen momento de la 'Roja', dejó claro que no le gusta que se le dé como una favorita para la Eurocopa. "Tenemos muy buena selección y tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en el primer partido, luego el segundo y en lo que nos vayamos encontrando. Esa etiqueta de favoritismo nos puede debilitar y tenemos que hacer lo que sabemos hacer, y a partir de ahí estaremos más cerca de ganar cada partido", afirmó.

El madrileño dejó claro que el martes ante Brasil será "un gran examen contra una selección muy potente" a la que deberán contrarrestar con sus "armas y filosofía" en un partido que servirá para concienciar contra "un tema muy delicado" como el racismo. "Se están tomando medidas y muy acertadas. Es algo que no se puede permitir en la vida y si podemos ayudar con el fútbol, lo haremos", aseveró.

Finalmente, preguntado por las diferencias entre la Premier y la Liga, reconoció que "son un fútbol diferente". "La Premier tiene un poco más de ritmo, menos control, pero la Liga también tiene cosas muy buenas que la Premier no tiene", zanjó el centrocampista.