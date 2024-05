Pacers piden a la NBA que revise decenas de jugadas y acusa malas decisiones arbitrales ante Knicks

NUEVA YORK (AP) — Los Pacers de Indiana enviaron, como el entrenador Rick Carlisle dijo que harían, 78 jugadas en las que creen hubo errores de arbitraje en los dos primeros dos encuentros de la serie ante los Knicks de Nueva York para que sean revisadas por la oficina de la NBA, según confirmó el jueves una persona que tiene conocimiento.

La persona habló en condición de anonimato con The Associated Press debido a que ni los Pacers o la liga han confirmado públicamente las jugadas que supuestamente enviaron.

“Siempre les digo a nuestros chicos que no hagan las cosas sobre los oficiales”, dijo Carlisle tras el juego 2 el miércoles que Nueva York ganó 130-121 para que los Knicks se fueran arriba 2-0 en la serie de semifinales de la Conferencia Este. “Nos merecemos una justa oportunidad. No hay un balance consistente y eso es decepcionante. Hay que darle crédito a Nueva York por la forma física en la que juegan, pero su forma de juego fue recompensada y la nuestra castigada una y otra vez”.

Carlisle reconoció que los Pacers identificaron 29 jugadas en el primer duelo en las que tuvieron problema, pero que decidió no enviar esos clips a los oficiales de liga debido a que cree “que tendríamos un arbitraje más equitativo” en el juego 2.

“No se sintió así”, admitió Carlisle.

Es común que los equipos envíen jugadas a la liga para que sean revisadas o recibir una explicación, aunque el resultado no va a cambiar. Carlisle dijo estar consciente que lo que enviaron a la liga le llegará a los Knicks.

Tras el juego 2, Tyrese Haliburton dijo que los Pacers debían culparse a ellos mismos y no al arbitraje.

“Al final del día nos superaron en la cancha. Estábamos ahí en el partido”, aseguró Haliburton. “Pero me gusta la consistencia, pero no hay que pretender que esa fue la única razón por la que perdimos. No jugamos suficientemente bien y al final del día estamos 2-0”.

La oficina de la NBA, que se encuentra en Nueva York, es además de uno de los mercados más grandes de la liga, según Nielsen. Entre las ciudades de la NBA, Indianápolis es el 23mo mercado más grande. La serie se dirige allá para el juego 3.

“Los mercados pequeños merecen la misma oportunidad”, dijo Carlisle tras el juego 2. “Merecen una oportunidad justa, sin importar dónde jueguen”.

AP