José Rojo Martín 'Pacheta' ha sido presentado este lunes como nuevo entrenador del Villarreal, "el equipo más alto" al que ha entrenado, pero al que llega "sumamente convencido" de que va a "sacar la situación adelante" porque si no se viera "capacitado" no hubiera aceptado la oferta, y advirtió que si sus futbolistas creen en él lograrán juntos "metas inimaginables".

"Este es el equipo en el que más alto hemos entrenado, pero estoy sumamente convencido de que estamos preparados para manejar esto. Si yo no me hubiera visto capacitado no vengo, eso no tengáis ninguna duda, pero estoy convencido de que vamos a sacar la situación adelante, que vamos a jugar dentro del modelo que quiere el club, que lo ha instalado durante muchísimos años", comentó Pacheta ante los medios.

El técnico cree que pese a no haber entrenado nunca a un equipo en Europa la experiencia la cogerá "rápido", ya que tampoco tenía experiencia "en 'playoffs' de ascenso" y le fue bien. "Llegamos a un sitio modélico, saneado y sobre todo que es muy cercano. Vengo con esa ambición que me exige el club y esa ambición que me exijo yo", añadió.

El exjugador piensa que tienen que ser "muy duros", pero que "el futbolista tiene que disfrutar". "Todo lo que se hace por obligación no suele llegar a buen proyecto. Ese disfrute no está reñido con la obligatoriedad del trabajo y del compromiso y del grupo. Creo que los éxitos se consiguen desde el grupo", apuntó.

En cuanto al estilo de juego, Pacheta tiene claro que se tiene que "adaptar" a los jugadores "bastante más" que ellos a él, pero que también sabe de dónde viene y el tipo de jugador que tiene. "Tengo una concepción que se la trasladaré a ellos de cómo queremos jugar, de qué queremos hacer, de dónde tenemos las virtudes y los defectos", explicó.

Lo que sí tiene claro el nuevo técnico del Villarreal es cual es su objetivo. "Mi objetivo está en que el jugador crea en mí, si cree, vamos a conseguir metas inimaginables, pero tiene que creer. Y para creer tengo que hacerles creer, tengo que hacerle mejores, tengo que ayudarles a ganar. Y si hago todo eso, en ese camino y en ese proceso, y luego ganamos, el jugador va a creer en nosotros. Y si creemos, vamos a ganar. Y me han firmado para ganar", aseveró.

Por último, el entrenador de Salas de los Infantes tiene claro que el único camino para llegar a los objetivos que se ha fijado el 'Submarino Amarillo' es "trabajar, trabajar y trabajar" y que eso será clave para acercarse "a la victoria".