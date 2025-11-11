Pachuca cesa al entrenador Jaime Lozano previo al repechaje del Apertura mexicano

El Pachuca destituyó el lunes al entrenador mexicano Jaime Lozano, diez días antes de jugar el play in (repechaje) del torneo Apertura 2025 mexicano frente a los Pumas.

"Tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos", informó la dirigencia de los Tuzos en un comunicado.

El cese de Lozano se da un día después de la derrota 1-0 del Pachuca de visita ante Santos, por la última jornada de la fase regular del Apertura.

Tras la derrota, Lozano admitió que el Pachuca dio una "lamentable actuación" y señaló que "el equipo parecía dormido y que no nos jugábamos nada, cuando teníamos la oportunidad de escalar puestos".

"Algunos jugadores estuvieron muy por debajo del nivel que mostraron todo el torneo", subrayó el entrenador de 47 años.

Lozano dejó a los Tuzos en el noveno lugar con 22 puntos y clasificado para el play in donde enfrentará a los Pumas el 20 de noviembre.

En su único torneo de liga al frente de los Tuzos, Lozano ganó seis partidos, logró cuatro empates y sufrió siete derrotas.

En la Leagues Cup 2025, el Pachuca de Lozano fue eliminado en cuartos de final por el Galaxy de Los Ángeles.

El club pachuqueño indicó que "en las próximas horas" dará a conocer el nombre del sucesor de Lozano. La prensa deportiva mexicana informa de manera extraoficial que el entrenador argentino Esteban Solari se hará cargo de los Tuzos.

