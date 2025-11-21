LA NACION

Pachuca de Enner Valencia elimina a los Pumas en el play in del Apertura mexicano

El Pachuca mantuvo este jueves sus esperanzas de clasificar a los cuartos de final del fútbol mexicano, al vencer 3-1 a los Pumas en el estadio Hidalgo en la Serie B del...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Pachuca de Enner Valencia elimina a los Pumas en el play in del Apertura mexicano
Pachuca de Enner Valencia elimina a los Pumas en el play in del Apertura mexicano

El Pachuca mantuvo este jueves sus esperanzas de clasificar a los cuartos de final del fútbol mexicano, al vencer 3-1 a los Pumas en el estadio Hidalgo en la Serie B del play in (repechaje) del torneo Apertura 2025.

Más tarde, en el estadio Caliente, se jugaba la Serie A de la repesca entre el Tijuana y el Juárez por el séptimo boleto a cuartos de final.

Con su triunfo, los Tuzos del Pachuca pasaron a la serie B del play in en la que enfrentarán el domingo, por el octavo y último cupo en cuartos de final, al perdedor de la Serie A.

Por su lado, los Pumas del portero costarricense Keylor Navas quedaron eliminados.

En este partido, el Pachuca estrenó al argentino Esteban Solari como director técnico tras la destitución del mexicano Jaime Lozano al término de la fase regular.

Como local, aunque no llenó el estadio, la afición del Pachuca arengó a sus Tuzos desplegando un enorme tifo con la frase: "Por la gloria".

Al minuto 33, el ecuatoriano Enner Valencia recibió el balón sobre el costado izquierdo en el último cuarto del campo, recorrió unos metros hacia el interior y sacó un disparo potente y cruzado a segundo palo para el 1-0 del Pachuca.

El brasileño Robert Kenedy, al 40, también ensayó el disparo de media distancia hacia el centro del arco de Keylor Navas quien, sorprendido, no pudo dar el manotazo ni evitar el 2-0.

Al 55, Kenedy recibió en el área un pase del neerlandés Oussama Idrissi y firmó el 3-0 con un zurdazo a quemarropa ante Navas.

Los Pumas se acercaron 3-1 al 65 con un remate del ecuatoriano Pedro Vite al filo del área chica.

En la ronda de cuartos de final esperan los seis equipos que clasificaron directamente: Toluca (1º), Tigres (2º), Cruz Azul (3º), América (4º), Monterrey (5º) y Guadalajara (6º).

Al momento hay definidas dos series de cuartos de final: Cruz Azul-Guadalajara y América-Monterrey.

str/ag

LA NACION
Más leídas
  1. Quién es el último eliminado de MasterChef Celebrity que sorprendió a todos
    1

    Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 19 de noviembre

  2. Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
    2

    Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años

  3. Tras la destitución, Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de Julieta Makintach
    3

    Tras la destitución, Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de Julieta Makintach

  4. A cuánto cotizó el dólar este jueves 20 de noviembre
    4

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 20 de noviembre

Cargando banners ...