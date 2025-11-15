Pachuca de México nombra DT a argentino "Tano" Solari

CIUDAD DE MÉXICO, 14 nov - El club de fútbol Pachuca designó el viernes al argentino Esteban "Tano" Solari como su director técnico para encarar el "Play-In" del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Solari reemplaza a Jaime "Jimmy" Lozano, quien el lunes fue cesado.

"Luego de que en días recientes se anunciara el término de la etapa de Jaime Lozano al frente del primer equipo, la directiva ha anunciado que el 'Tano' Solari ha quedado al mando de la escuadra hidalguense durante la fase final del torneo Apertura 2025", informó el club en un comunicado.

"Solari llega acompañado del preparador físico Rodrigo Barrios, campeón de la Copa América 2021 y campeón de la Copa del Mundo 2022 con Argentina; así como del profesor Luis Almada como su auxiliar técnico para aprovechar su experiencia dirigiendo categorías inferiores y proyectando al primer equipo futbolistas de las fuerzas básicas del club Pachuca", agregó.

En su etapa como jugador, Solari militó en México con Pumas UNAM en 2007 y 2008. Su carrera como director técnico inició en 2023 con Johor Darul Ta'zim de Malasia, un año después dirigió al Everton de Chile y posteriormente a Godoy Cruz de Argentina.

Con el Johor Darul Ta'zim ganó la Superliga, la Copa, la Copa FA y la Charity Shield.

"Hola, soy Esteban Solari, nuevo director técnico del Pachuca, juntos vamos a escribir una nueva historia, los espero el jueves. Vamos Tuzos", dijo Solari en un video publicado por Pachuca en sus redes sociales.

Solari debutará el jueves con los "Tuzos" de Pachuca cuando enfrente a Pumas UNAM en uno de los partidos del "Play-In", instancia a la que entraron los clubes que ocuparon del séptimo al décimo lugar de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular del torneo. Pachuca finalizó en el noveno lugar.

En la instancia del "Play-In", el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor de esa serie jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)