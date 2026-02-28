Pachuca de Solari naufraga y Juárez de Caixinha rompe maleficio en el Clausura mexicano

Tras una racha de seis partidos sin perder, el Pachuca cayó 1-0 este viernes ante el Mazatlán en la octava jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, en la que el Juárez venció 3-1 al Atlas y rompió una cadena de tres derrotas seguidas.

Los Tuzos del Pachuca del entrenador argentino Esteban Solari, que se presentaron al juego con tres victorias al hilo, se quedaron con 14 puntos, ubicados en el quinto lugar de la clasificación.

"Ellos no tuvieron tantas ocasiones, pero nos hicieron el gol por una falta de concentración en pelota parada; nosotros tenemos que mejorar la contundencia porque en el segundo tiempo tuvimos oportunidades claras y no fuimos eficaces, pero no es excusa, hoy dimos un partido malo", reconoció Solari.

Dirigidos por el mexicano Sergio Bueno, los Cañoneros del Mazatlán lograron su segundo triunfo en el torneo y llegaron a siete unidades para colocarse en la decimoquinta posición.

El delantero brasileño Luiz Teodora "Dudu" anotó su primer gol en el fútbol mexicano para darle la victoria al Mazatlán, que disputa su último torneo ya que al final del Clausura 2026 sus derechos de filiación serán adquiridos por el Atlante.

En el estadio Olímpico Benito Juárez, el Juárez (13º) se reencontró con la victoria al imponerse 3-1 al Atlas (6º).

Los Bravos de Juárez del entrenador portugués Pedro Caixinha llegaron a siete puntos.

Los Zorros del Atlas dirigidos por el argentino Diego Cocca se quedaron con 13 unidades.

El panameño José Luis Rodríguez "El Puma" (31 segundos), Denzell García (45'+5) y el brasileño Gustavo Ferrareis (89') en propia puerta marcaron los goles para la victoria juarense.

Alfonso González (26' penal) anotó por el conjunto atlista.

En el estadio Caliente, los Pumas (2º) se mantuvieron invictos al arrancarle el empate 1-1 al Tijuana (10º).

Ramiro Árciga (40') adelantó a los Xoloitzcuintles del Tijuana que, adiestrados por el entrenador uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu, llegaron a nueve puntos.

El brasileño Juninho Vieira (45'+4) emparejó por los Pumas del timonel mexicano Efraín Juárez que arribaron a 16 unidades.

En su visita al estadio La Corregidora, el colista Santos se repuso en dos ocasiones para rescatar el empate 2-2 ante el Querétaro.

Con este empate, los Guerreros del Santos (18º) llegaron a dos puntos y los Gallos Blancos del Querétaro (16º) a seis unidades.

El argentino Mateo Coronel (13') y el uruguayo Santiago Homenchenko (30' penal) anotaron los goles del Querétaro.

Las anotaciones del Santos fueron obra del argentino Lucas di Yorio (23' penal) y del ecuatoriano Carlos Gruezo (45'+6).