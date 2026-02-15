Pachuca gana con disparos de Idrissi y Rondón; Canales da triunfo al Monterrey

Con goles de media distancia de Oussama Idrissi y Salomón Rondón, el Pachuca venció este sábado 3-1 al Atlas por la sexta jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano mientras que el Monterrey derrotó 1-0 al León con gol de Sergio Canales.

Con su triunfo en el estadio Hidalgo, los Tuzos del Pachuca del entrenador argentino Esteban Solari llegaron a 11 puntos y se colocaron en el cuarto lugar de la clasificación.

Dirigidos por el también argentino Diego Cocca, los Zorros del Atlas se quedaron con 10 unidades en la octava posición.

"Generamos muchas ocasiones de gol, pero no estuvimos certeros frente al arco. No hay que quitarle mérito al Pachuca, que tiene jugadores de mucha jerarquía; nos hicieron tres buenos goles", dijo Diego Cocca.

El nerlandés Oussama Idrissi hizo el primer gol del partido (18') con un tiro que techó al portero colombiano Camilo Vargas y luego dio la asistencia que Brian García convirtió en la segunda anotación (41').

"El Rey" Salomón Rondón marcó el tercer gol de los Tuzos con su tiro desde fuera del área (67').

Arturo González marcó de penal para acercar momentáneamente a los Zorros (64').

Por su lado, el Monterrey ganó su primer partido como local en este torneo al imponerse 1-0 al León en el estadio BBVA.

Los Rayados del entrenador español Domènec Torrent llegaron a 10 puntos para colocarse en quinto lugar.

La Fiera del adiestrador mexicano Ignacio Ambriz se quedó con cuatro unidades en el decimosexto peldaño.

El único gol del partido fue obra de Sergio "El Mago" Canales con un remate de cabeza (24').

En el estadio Olímpico Benito Juárez, el entrenador uruguayo Martín Varini, ahora al mando de los Rayos del Necaxa, venció, viniendo de atrás, 2-1 a su exequipo: los Bravos de Juárez.

El Necaxa (9º) de Varini tienen ahora nueve unidades. El Juárez (15º), dirigido por el portugués Pedro Caixinha, se estancó en cuatro unidades.

Los Bravos tuvieron ventaja con gol del portugués Ricardo Oliveira (39').

Los argentinos Julián Carranza (43') y Javier Ruiz (86') concretaron la remontada de los Rayos.

En el llamado Clásico de la carretera 57, el Atlético San Luis goleó como local 3-0 al Querétaro en el estadio Alfonso Lastras.

El Atlético sanluisino (11º) del entrenador español Guillermo Abascal llegó a siete puntos.

El Querétaro (14º) del técnico chileno Esteban González quedó con cinco unidades.

El brasileño João Pedro (39'), Jesús Medina (50') y Miguel García (82') le dieron la victoria al Atlético.