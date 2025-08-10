Pachuca golea al Atlas y retoma el liderato del Apertura mexicano

Los Tuzos del Pachuca recuperaron el liderato del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano tras vencer de visita 3-0 a los Zorros del Atlas, el sábado en el estadio Jalisco por la continuación de la cuarta jornada.

El atacante argentino Gastón Togni marcó el 1-0 para el Pachuca con una media vuelta desde fuera del área al minuto 9.

Daniel Aceves aumentó la ventaja a 2-0 al 24 con un tiro de zurda, raso y cruzado dentro del área.

El 3-0 fue obra del defensa argentino-paraguayo Sergio Barreto con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina al 42.

Con su cuarto triunfo al hilo, el Pachuca llegó a 12 puntos. El Atlas se quedó con cuatro unidades.

Tras un retraso de una hora con 45 minutos por tormenta eléctrica, las Águilas del América vencieron 1-0 a los Gallos Blancos del Querétaro en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Al minuto 6, Dagoberto Espinoza se hizo de la pelota por el corredor izquierdo del área queretana, se coló entre dos defensas y con un disparo fulminante firmó el único gol del partido.

Henry Martín desperdició la oportunidad de marcar el segundo gol americanista al fallar un penalti al 42.

Así, el América llegó a ocho puntos y el Querétaro se quedó sin unidades en el fondo de la clasificación.

En el estadio El Encanto, los Xoloitzcuintles del Tijuana del director técnico uruguayo Sebastián Abreu rescataron un agónico empate 2-2 de visita ante los Cañoneros del Mazatlán.

El camerunés Frank Boya, con un toque frontal dentro del área chica al minuto 23, puso en ventaja 1-0 a los Xoloitzcuintles.

Nicolás Benedetti emparejó 1-1 por los Cañoneros al 65 con un toque frente al arco, y al 83 el mismo colombiano consiguió de penal el 2-1 para la voltereta.

Kevin Castañeda sentenció el 2-2 definitivo mediante el cobro de un penal al 90+4. De esta manera, ambos equipos llegaron a cinco puntos.

La cuarta jornada comenzó el viernes en el estadio Universitario donde los Tigres golearon 7-0 al Puebla con una brillante actuación del argentino Ángel Correa, quien marcó un gol, provocó un gol en propia puerta y dio una asistencia.

El domingo en la continuación de la jornada, los Pumas del portero costarricense Keylor Navas recibirán al Necaxa del director técnico argentino Fernando Gago.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Tigres-Puebla 7-0

-Sábado:

América-Querétaro 1-0

Mazatlán-Tijuana 2-2

Atlas-Pachuca 0-3

-Domingo:

Pumas-Necaxa

Santos-Guadalajara

-Lunes:

León-Monterrey

Juárez-Toluca

Atlético San Luis-Cruz Azul

1. Pachuca 12 4 4 0 0 10 2 8

2. Tigres 9 3 3 0 0 12 3 9

3. América 8 4 2 2 0 6 3 3

4. Toluca 6 3 2 0 1 10 7 3

5.

Monterrey 6 3 2 0 1 4 4 0

6. Cruz Azul 5 3 1 2 0 7 4 3

7. Mazatlán 5 4 1 2 1 4 4 0

8. Tijuana 5 4 1 2 1 5 6 -1

9. Necaxa 4 3 1 1 1 5 5 0

10. Atlas 4 4 1 1 2 7 11 -4

11. Santos 3 3 1 0 2 5 5 0

12. Guadalajara 3 2 1 0 1 4 4 0

13. Atlético San Luis 3 3 1 0 2 4 5 -1

14. Pumas 3 3 1 0 2 4 6 -2

15. León 3 3 1 0 2 2 5 -3

16. Puebla 3 4 1 0 3 4 12 -8

17. Juárez 2 3 0 2 1 2 3 -1

18. Querétaro 0 4 0 0 4 1 7 -6