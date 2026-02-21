Pachuca vence a Tigres con gol de Robert Kenedy en México

Con un espectacular gol del brasileño Robert Kenedy, el Pachuca venció 2-1 de atrás y de visita sobre Tigres el viernes, en el arranque de la séptima fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Kenedy inició el partido en el banco de suplentes e ingresó al minuto 73, para marcar el gol de la victoria a dos minutos del final del tiempo regular con un soberbio remate desde casi la media cancha.

El exjugador del Fluminense y Chelsea se apoderó de la pelota en la propia cancha del Pachuca por el sector izquierdo, atravesó la línea media y sacó un zurdazo a unos 50 metros al ver adelantado al portero argentino Nahuel Guzmán.

Los Tuzos, que dirige el argentino Esteban Solari, lograron de esta manera su tercera victoria consecutiva, alargaron su racha de partidos sin perder a seis y llegaron a 14 puntos para tomar el segundo lugar de la clasificación.

Los Tigres, dirigidos por el también argentino Guido Pizarro, se quedaron con 10 unidades en la séptima posición.

Ozziel Herrera (39') puso en ventaja a Tigres en el Estadio Universitario, en Monterrey.

El venezolano Salomón Rondón igualó para los Tuzos a los 79 minutos y Kenedy le dio la victoria a los 88 minutos.

Más tarde, en el estadio Cuauhtémoc, el Puebla recibía al América, que tiene la peor ofensiva del torneo y no ha podido anotar como visitante.