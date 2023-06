Pacientes con COVID-19 persistente reclaman la creación de unidades específicas

Varias pacientes con COVID-19 persistente han expuesto, durante la jornada 'Covid-19. Una enfermedad de larga duración', realizada en el Colegio de Enfermería de Bizkaia, la problemática y sintomatología de este colectivo de pacientes crónicos, la inexistencia de unidades específicas, la falta de normalización en su diagnóstico y las controversias relativas a las bajas laborales.

Entre las asistentes a la jornada se encuentra la enfermera Yolanda Vega, paciente de COVID-19 de larga duración que se infectó en abril de 2020, trabajando en el centro de salud de La Barrera, en la localidad cántabra de Castro-Urdiales.

"Tras el contagio, los síntomas no cesaban, me incorporé al trabajo después del periodo de aislamiento con los mismos síntomas que cuando me contagié y fueron apareciendo síntomas nuevos", ha explicado.

En relación a sus síntomas tras contraer la enfermedad, la enfermera ha asegurado que "lo peor es vivir con una sintomatología de gripe a diario", lo que "produce mucho agotamiento y te limita en tus actividades básicas de la vida". "Te golpea en tu vida laboral, familiar y social. Necesitas muchas horas de descanso para funcionar un poco. He tenido también empeoramiento de enfermedades previas", ha añadido.

Por todo lo anterior, la enfermera ha pedido "la creación de unidades de COVID-19 de larga duración que sean unidades multidisciplinares y actualizadas, para dar una atención digna y de calidad".

Igualmente, ha abogado por el "reconocimiento verdadero al personal sanitario de accidente de trabajo y enfermedad profesional por COVID-19 y la afección posterior a la COVID-19 respectivamente". "Aun estando reconocida legalmente, son muchas las trabas que nos encontramos y no se nos reconoce", ha declarado.

A este respecto, ha pedido el reconocimiento de la incapacidad que produce la afección posterior al covid-19 por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). "El INSS está dando altas a personas enfermas; si esto no se arregla, somos empujadas a dejar nuestros trabajos sin ningún soporte económico", ha afirmado.

Por último, ha demandado "investigación para encontrar tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida" de los pacientes que sufren COVID-19 persistente.

Igualmente, la presidenta de la Asociación Long Covid Euskal Herria, Isabelle Delgado, ha reclamado "la solicitud de creación de un protocolo sanitario específico y unificado, el tratamiento holístico de la enfermedad y la constitución de unidades especializadas multidisciplinares y con formación específica".

Europa Press