Pacific Defense seleccionada para el programa CMFF del Ejército de EE. UU.

Pacific Defense, líder en productos CMOSS (C5ISR Modular Open Suite of Standards) y sistemas de misión integrados, ha sido seleccionada para la fase de definición del contrato para la Infraestructura Común Montada (MCI) CMOSS del Ejército de los Estados Unidos, una evaluación de contrato de Autoridad para Otras Transacciones (OTA). Esta fase alinea el alcance del trabajo del contrato y los productos a entregar, promoviendo la innovación y la ejecución satisfactoria del programa después de su adjudicación. Pacific Defense, que lidera un equipo de socios industriales seleccionados, entre los que se encuentran Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners y STC, una empresa de Arcfield, está preparada para implementar un conjunto integral de capacidades para acelerar la visión del Ejército de los EE. UU. para el proyecto CMFF.

«El futuro de la innovación para los soldados y la industria de defensa ya está aquí», afirmó Travis Slocumb, consejero delegado de Pacific Defense. «Este hito simboliza la culminación de años de arduo trabajo y colaboración con nuestro Ejército y socios del sector para ofrecer soluciones transformadoras que están listas para satisfacer las cambiantes necesidades del campo de batalla moderno. Las inversiones fundamentales del CMFF MCI en plataformas terrestres y aéreas abren un modelo operativo que permite la incorporación rápida, iterativa y rentable de hardware y software, reduciendo así significativamente el tiempo de despliegue y mejora de los sistemas.»

El programa CMFF, dirigido por el PM Mission Command dentro la Oficina Ejecutiva del Programa de Mando, Control, Comunicaciones y Redes (PEO C3N) en el Campo de Pruebas de Aberdeen, tiene como objetivo revolucionar las comunicaciones, el mando y el control en las plataformas terrestres y aéreas del Ejército de los Estados Unidos, lo que permitirá a los comandantes de maniobras mantener una ventaja decisiva sobre adversarios con capacidades similares y casi similares. Seleccionado en el marco de una OTA, este programa acelera la entrega de tecnología de vanguardia a los soldados.

Acerca de Pacific Defense

Pacific Defense está enfocada en impulsar la transformación de sistemas abiertos necesaria para desbloquear una innovación ágil y el poder de la tecnología comercial. Especializada en soluciones C5ISR y guerra electrónica (EW) para entornos de misión crítica, Pacific Defense aprovecha los estándares de Arquitectura de Sistemas Modulares Abiertos (MOSA) para ofrecer tecnología innovadora y adaptable que permite una respuesta más rápida a las amenazas emergentes y a los requisitos de misión en constante evolución. Obtenga más información en www.pacific-defense.com y en LinkedIn.

