Pacífico.- Filipinas, Japón y Estados Unidos realizan nuevos ejercicios conjuntos en medio de crecientes tensiones con China

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

Filipinas, Estados Unidos y Japón han llevado a término una nueva serie de maniobras marítimas conjuntas en el mar de China Meridional, en un contexto de aumento de las fricciones por los esfuerzos de China para afianzar su control sobre áreas marítimas en disputa como el arrecife de Scarborough, donde el Gobierno chino pretende crear una reserva natural, propuesta que ha sido tildada de "fuente de inestabilidad" por las autoridades filipinas.

Según han informado las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), se trata de la undécima acción cooperativa marítima multilateral (MMCA, por sus siglas en inglés) en la región --la segunda en lo que va de mes-- y se ha producido durante los días 12 y 13 en aguas comprendidas entre la isla de Magalawa, en Palauig, y la isla de Silanguin, en San Antonio, Zambales, ha informado la agencia filipina de noticias.

Estas maniobras se desarrollaron poco después de que China anunciara su intención de establecer una reserva marina en el banco Scarborough, ubicado dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) filipina. En respuesta, agrega el mismo medio, el Gobierno de Manila presentó una protesta diplomática contra la iniciativa de Pekín, refiriéndose al área también como Bajo de Masinloc o Banco Panatag.

Por su parte, el mando estadounidense para el Indopacífico participó con el destructor USS John Finn, un avión de patrullaje marítimo P-8A Poseidon y un helicóptero MH-60R, mientras que la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (JMSDF) envió el buque JS Osumi, especializado en operaciones anfibias y de cooperación naval.

Las actividades conjuntas incluyeron ejercicios de guerra antisubmarina, interdicción, búsqueda y rescate, así como maniobras navales y desembarcos coordinados entre unidades.

En respuesta a estos movimientos, Filipinas, Japón y Estados Unidos han incrementado sus ejercicios militares conjuntos en los últimos meses, como parte de sus esfuerzos para reforzar su colaboración estratégica y operativa ante la creciente presencia de Pekín en la región. Unos esfuerzos que cuentan asimismo con la animadversión de las autoridades norcoreanas.