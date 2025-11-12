Packers, en situación delicada tras dos derrotas consecutivas en casa

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Los Packers han aprendido de la manera difícil cómo la fortuna de un equipo de la NFL puede cambiar drásticamente en una o dos semanas.

Green Bay tenía el mejor porcentaje de victorias de la Conferencia Nacional el 26 de octubre, luego de vencer a los Steelers de Pittsburgh. Sólo dos partidos después, está mirando hacia arriba a los Lions de Detroit y a los Bears de Chicago en la División Norte.

"Tenemos un equipo especial", manifestó el corredor Josh Jacobs después de la derrota sufrida el lunes por los Packers, 10-7 ante los Eagles de Filadelfia. "No creo que nadie en este edificio o en este vestuario haya perdido la fe en los demás y en lo que podemos hacer y lo que sentimos que podemos hacer. No es el fin del mundo. Pero dicho esto, debemos tener un sentido de urgencia."

La derrota ante los Eagles siguió a una sorprendente derrota en casa por 16-13 contra los Panthers de Carolina. Si la temporada terminara hoy, los Packers (5-3-1) tendrían el séptimo y último puesto de playoffs de la Nacional por tercer año consecutivo. Están medio juego detrás de Detroit y Chicago en la carrera divisional.

Eso no es lo que Green Bay esperaba cuando adquirió a Micah Parsons, creyendo que un cazamariscales de élite podría ayudar a un equipo consistente de playoffs a convertirse en un candidato legítimo al Super Bowl.

"Sinceramente es muy frustrante. Pero es sólo una de esas cosas, como que vamos a ganar juntos, vamos a perder juntos, independientemente del resultado, y simplemente hay que estar ahí para nuestros compañeros de equipo, sin importar quién esté jugando mejor o qué unidad esté jugando mejor", comentó Parsons.

El astro y la defensa han hecho su parte. Los Packers ocupan el quinto lugar en la NFL en defensa contra la anotación y el séptimo en defensa total.

Los Packers no han permitido más de 16 puntos en ninguna de sus tres derrotas. El problema es que han anotado 13 o menos en cada uno de esos duelos. Cayeron 13-10 ante los Browns de Cleveland antes de esta racha actual.

Parsons dijo que no hay razón para el pánico y afirmó que los Packers comenzarían a ganar consistentemente una vez que vuelvan a jugar a su nivel. Cree que la ofensiva volverá a funcionar pronto.

“Mi confianza sigue alta”, aseveró. “Tengo a Jordan Love como mariscal de campo. Tengo a Josh Jacobs como corredor. Estamos golpeados en la posición de receptor, pero todavía tenemos a (Romeo) Doubs, (Dontayvion) Wicks. Tenemos las armas”.

Qué funciona

Una semana después de permitir que Rico Dowdle de Carolina corriera para 130 yardas y dos touchdowns, los Packers limitaron al seleccionado All-Pro Saquon Barkley a 60 yardas en 22 acarreos. Los Eagles ganaron apenas 3,3 yardas por carrera como equipo. ... Los Packers han permitido un total de 285 yardas por pase en sus últimos dos duelos.

Qué falta

La ofensiva sigue teniendo problemas cada vez que cruza el medio campo. Los Packers llegaron al territorio de los Eagles sin anotar en cinco series diferentes. Una semana antes, Green Bay llegó dentro de la 35 de Carolina en cinco de sus primeras seis posesiones, pero solo convirtió eso en dos goles de campo. ... La línea ofensiva tuvo problemas durante gran parte de la noche, ya que Green Bay acumuló sólo 104 yardas por tierra y Love fue capturado tres veces.

_____

