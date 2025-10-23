PACMA exige que los perros de caza sean incluidos en la Ley de Protección Animal: “PSOE y Sumar los dejan atrás”

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

PACMA ha presentado este jueves frente al Congreso de los Diputados su nueva campaña 'PSOE y Sumar los dejan atrás: Inclusión de los perros de caza en la Ley, ¡ya!', con la que exigen al Gobierno la inclusión de estos animales en la Ley de Bienestar Animal.

Como parte de la iniciativa, PACMA ha habilitado el envío de dos cartas abiertas en su página web que pueden ser firmadas y enviadas por cualquier ciudadano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En ellas, apela a Sánchez y a Díaz a que "actúen por estos animales y dejen de lado los favores al sector cinegético", que a juicio de los ecologistas se trató el "único motivo" por el que los perros de caza fueron dejados al margen de la protección legal. Por ello, les insta a "rectificar" y garantizar la protección legal de todos los perros, sin distinciones por su uso o actividad.

El presidente de la formación, el presidente nacional de PACMA, Javier Luna, ha explicado en declaraciones a Europa Press que si el partido estuviese en el Congreso, votaría a favor de la Proposición de Ley que presentaron ayer Podemos y Alianza Verde y que también busca incluir a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal.

Sin embargo, ha considerado que esta iniciativa sirve para que estos dos partidos se "laven la cara", ya que la norma se impulsó mientras la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, era ministra de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. A juicio de Luna, los perros de caza deberían seguir siendo gestionados desde este Ministerio.

"Desde la dirección general de los derechos de los animales, ya que se ha creado, sería el órgano competente", ha especificado.