Paco Cerdà, Premio Nacional de Narrativa por su obra 'Presentes', sobre el traslado de los restos de Primo de Rivera

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El autor Francisco Cerdà Arroyo, conocido como Paco Cerdá, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa, correspondiente al año 2025, por su obra 'Presentes' (Alfaguara). El premio está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido la obra por "la maestría estilística con la que el autor, con un lirismo tan natural como impactante, describe la construcción de un mito, a través de la narración del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicate hasta El Escorial".

Asimismo, el jurado ha señalado que 'Presentes' es "una particular crónica coral que permite entrelazar, gracias a sus hallazgos estructurales, las diferentes voces sin perder el ritmo para abordar un episodio de nuestra historia solemne y grotesco a la vez".

El jurado también ha destacado que Cerdà, "combina la investigación periodística con un estilo narrativo limpio y honesto. Su mirada se dirige a los invisibles de la historia -los que nunca tuvieron voz- y los convierte en protagonistas de una reflexión humana y profunda sobre el pasado, con la que demuestra que la literatura puede ser un acto de verdad y reparación sin renunciar a la belleza. 'Presentes' nos propone una historia tan aterradora como emocionante en la que el lector se ve inmerso en un peregrinaje lleno de detalles".

El premio reconoció en su pasada edición a Raúl Quinto, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas, entre otros.

Paco Cerdà (Valencia, 1985) es periodista y escritor. Ha trabajado como reportero y colabora con algunos medios de comunicación, además fundó y dirigió la editorial La Caja Books.

Entre sus obras están '14 de abril', Premio de No Ficción Libros del Asteroide 2022, Premio de la Crítica Valenciana y Premio de las Librerías de Navarra; 'El peón', Premio Cálamo al Libro del Año 2020 y finalista del Premio al Mejor Libro Extranjero de Francia y de los galardones Avignonnais, Virevolte, Ville d'Arles y Pierre-François Caillé; 'Los últimos' (2017); y 'Presentes' (2024), ganadora del Premio Ojo Crítico de Narrativa 2024. Su obra ha sido traducida al francés y al catalán.