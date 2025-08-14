Pacto Chile-Finlandia para transferencia tecnológica

“Esto lo acordamos hace un año con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y hoy se hace realidad”, destacó el presidente chileno, Gabriel Boric, sobre la alianza que se materializará a través de la Plataforma Chile-Finlandia para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica.

La agencia chilena Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), aportará hasta US$20 millones a través del aporte I+D de los contratos de litio.

El presupuesto total supera los US$50 millones "gracias al apalancamiento de recursos desde el ecosistema finlandés y otros fondos de financiamiento nacionales e internacionales", explicó la entidad.

“Valoramos profundamente el compromiso de Finlandia por la sostenibilidad, la innovación y la cooperación internacional y reconocemos en este vínculo una oportunidad estratégica para diversificar nuestra matriz productiva, fortalecer nuestro ecosistema de investigación, desarrollo e innovación y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento”, indicó el canciller Alberto Van Klavaren.

La embajadora de Finlandia en Chile, Johanna Kotkajärvi, sostuvo que el modelo de su país se basa en la colaboración público-privada y los centros de investigación.

“La inversión sostenida en I+D ha sido fundamental para la transformación de Finlandia al país innovador que conocemos hoy, y vemos grandes oportunidades para Chile en esta alianza”, señaló.

La Plataforma binacional será implementada por Fundación Chile y VTT Technical Research Centre of Finland, una de las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico líderes en Europa. (ANSA).