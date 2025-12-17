Pádel: Anuncian la "Hexagon World Series"

El nuevo circuito, cuyo proyecto se presentó en Londres, estará regido por la FIP y el equipo organizador, según un comunicado de prensa, incluye a Hexagon Cup, ya un referente en el pádel mundial, con el apoyo de "54", la agencia deportiva global responsable de LIV Golf y controlada por el fondo soberano de inversión de Arabia Saudita (PIF) que en el proyecto unió fuerzas con Premier Pádel, una filial del Fondo de Inversión Deportiva de Qatar (QSI).

La "Hexagon Worlds Series" por equipos masculino y femenino (que contará con su propio ranking) es el primer formato de este tipo y complementará el Premier Pádel Tour, el CUPRA FIP Tour y el circuito FIP Promises.

"Estamos muy contentos y orgullosos de poder dirigir las Hexagon World Series junto con los socios fundadores de la Hexagon Cup, y, sobre todo, estamos encantados de que Agency 54 haya decidido adentrarse en el mundo del pádel junto a Premier Padel con esta nueva competición", afirmó Carraro.

"Hoy enviamos un fuerte mensaje de unidad, porque el pádel es un deporte que une, y somos y seremos incansables en nuestro compromiso con la unidad, la colaboración y la inclusión", completó el presidente de la FIP. (ANSA).