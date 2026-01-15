Pádel: Errani pide inclusión de la disciplina en Juegos Olímpicos

"Creo que el pádel ha crecido muchísimo en los últimos años y espero que algún día se incluya en el programa olímpico", afirmó Errani, de 38 años y número 3 del mundo del ranking de dobles de la WTA.

Errani habló desde Australia, donde jugará en pareja con la brasileña Manuela Schuck en octavos de final del Pádel Silver, torneo que marca el inicio de la temporada 2026 de la disciplina.

"Tras la maravillosa experiencia en Roma, mis ganas de jugar no han cambiado. Estoy encantada de poder jugar este torneo y a ver qué tal terminamos", explicó Errani sobre el torneo de pádel australiano.

Errani también reveló que intentará convencer a su compatriota Jasmine Paolini, número 7 de la WTA y con quien ganó el torneo de dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024, de compartir una cancha de pádel.

"Conseguí que Jasmine jugara un par de veces y fue muy divertido. Sería genial jugar al pádel juntas también. No pensé que seguiría con el tenis. Digamos que el año pasado fue demasiado bueno como para dejarlo. Por ahora, sigo, pero confirmo que algún día me gustaría jugar al pádel en serio. Ya veremos", concluyó Errani. (ANSA).