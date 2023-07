Padel, un deporte que crece rápido y podría llegar al programa olímpico

ROMA (AP) — Una bolsa sin precedentes de casi 1 millón de dólares durante el torneo de la semana pasada en Roma. Inversiones recientes por parte de la empresa dueña de los Yanquis de Nueva York. Un debut exitoso en los Juegos Europeos, con encuentros ante multitudes entusiastas el mes anterior, en la plaza central de Cracovia.

El padel, el deporte de raqueta con crecimiento más rápido en el mundo entre los practicantes amateur, está logrando también grandes avances a nivel profesional.

“En Italia y el resto del mundo, este deporte no tiene límites”, dijo Angelo Binaghi, presidente de la federación italiana de tenis y padel en un país donde crece de manera vertiginosa.

Las nueve medallas entregadas en los Juegos Europeos de Polonia representaron la primera vez que el deporte se practicó en un evento organizado bajo el paraguas olímpico. Los equipos de España, líder mundial en padel, ganaron oro en dobles masculinos y mixtos, mientras que Italia se coronó en los dobles para mujeres.

“Fue un gran paso para nuestro deporte”, dijo el presidente de la Federación Internacional de Padel, Luigi Carraro. “Mostramos que tenemos todas las características para convertirnos en un deporte olímpico”.

El padre de Carraro es Franco, exmiembro del Comité Olímpico Internacional y todavía integrante honorario. Luigi Carraro tiene por tanto una buena visión de cómo funciona el COI.

“Pienso que el COI nos analiza muy de cerca. Nos sigue en todos nuestros grandes eventos”, dijo Carraro en una entrevista con The Associated Press.

La Federación Internacional, que cuenta ya con 71 federaciones nacionales afiliadas, podría apuntar a su inclusión olímpica como un deporte añadido propuesto por el comité organizador de algunos Juegos futuros. Brisbane 2032 luce como la posibilidad más cercana.

Pero el padel tendría problemas en un área clave y que recientemente se ha vuelto más preciada para el COI: Su atractivo entre los jóvenes.

Los deportes añadidos recientemente, como breakdance, patineta, surf y escalada parecen atraer más a los jóvenes que el padel, mismo que ha encontrado éxito en tenistas que cambian de actividad y en ámbitos de adultos de más edad.

Su similitud con el tenis tampoco ayudaría.

Jugado en dobles, dentro de una cancha con paredes y con dimensiones menores a las de una pista de tenis, el padel es una mezcla entre ese deporte y el squash. Los jugadores pueden estrellar la pelota en los muros transparentes y en la malla metálica que rodea la cancha.

El año pasado, David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis, perdió una votación en su intento para que ese organismo absorbiera a la Federación Internacional de Padel.

Otro problema para el padel es que, hasta ahora, sólo dos países se destacan al mayor nivel del deporte. Los 10 mejores jugadores en el ranking de la Gira Mundial de Padel, tanto de hombres como de mujeres, son de España o Argentina.

“El padel es muy fuerte en países como España, Argentina e Italia, pero no en todos lados”, dijo Arturo Coello, primero del escalafón. “Así que necesita desarrollarse en otros países, y es por eso que necesitamos los Olímpicos”.

Pero el índice de crecimiento del padel es impresionante.

Hay actualmente 25 millones de personas que lo juegan en 110 países, en comparación con 16 millones hace un par de años. Toda la industria se valúa en 2.000 millones de euros (más de 2 millones de dólares). Rebasaría los 4.000 millones de euros para 2026, de acuerdo con un reporte reciente de la firma Deloitte.

“Los números van más allá de lo que pudimos haber incluso imaginado hace unos años”, dijo Carraro. “Una vez que pruebas el padel te enamoras de él y nunca dejas de jugarlo”.

Además, el deporte está llegando apenas a Estados Unidos e India, dos grandes mercados a los que apunta la Federación para su siguiente fase de desarrollo.

En Estados Unidos, el padel compite como el pickleball, otra variante de tenis que crece rápidamente.

“Una disciplina no excluye a la otra”, opinó Carraro. “El pickleball puede crecer, lo mismo que el squash y el bádminton, y el padel definitivamente puede crecer”.

La Federación Italiana de Tenis añadió el padel a su nombre el año pasado. Es fácil saber por qué.

Hay actualmente 1,2 millones de jugadores de padel en Italia y 3,1 millones de tenistas. Pero el número de quienes practican el padel creció 30% el año pasado, en comparación con el 3% en el caso del tenis.

Si el crecimiento continúa a ese ritmo, el padel rebasará al tenis como el deporte de raqueta más jugado en el país hacia el final de la década.

El auge del padel en Italia obedeció en parte a la pandemia, cuando muchos clubes deportivos convirtieron sus instalaciones de futsal (conocido en el país como “calchetto”) en canchas de padel. Fue una respuesta a la suspensión de las actividades que involucraban a equipos más numerosos.

“No marca una diferencia para el crecimiento del padel si va o no a los Olímpicos”, desestimó Binaghi. “Los Olímpicos están sobrevaluados y el padel muestra eso. Miren en qué fenómeno se ha convertido sin ir a los Olímpicos. Es por ello que le he dicho a Carraro que debería enfocarse en otros temas, no en los Olímpicos. Apenas notamos cuando el tenis no estaba en los Olímpicos. Es irrelevante”.

