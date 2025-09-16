Padre casi muere baleado. Es una de las muchas víctimas de crímenes que EE.UU. quiere deportar

MUSCATINE, Iowa, EE.UU. (AP) — Días después de que casi muriera cuando un agresor le disparó durante un intento de robo, Felipe de Jesús Hernández Marcelo fue a una comisaría en Iowa con la esperanza de recuperar sus pertenencias.

La policía en Muscatine, Iowa, tenía su coche y el dinero en efectivo que llevaba cuando le dispararon y casi lo mataron el 21 de junio. Hernández, de 28 años, recordó en su testimonio en la corte que la policía le dijo que no podía recuperar esos artículos. En cambio, la policía lo arrestó por una orden de detención antigua por no pagar una multa de tráfico.

En cuestión de horas, Hernández fue entregado al servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ha estado detenido desde entonces mientras se tramita su deportación, tras ingresar al país ilegalmente desde su natal México en 2021.

Hernández forma parte de las cada vez más víctimas de delitos y familiares que han sido arrestados y detenidos indefinidamente durante la represión del gobierno de Trump sobre la inmigración ilegal.

El ICE ha rescindido una política que protegía a muchas víctimas de la detención y deportación. El número de personas que solicitan visas que permiten a algunas víctimas y sus familias permanecer en el país parece haber disminuido drásticamente. Otros están siendo detenidos mientras pasan por el largo proceso de solicitud. De los detenidos, muchos han sido declarados no elegibles para ser liberados, en otro cambio de política del ICE.

Los críticos dicen que el resultado no sólo es cruel para las víctimas y sus familias, sino que perjudica la seguridad pública al hacer que aquellos que están en Estados Unidos ilegalmente sean poco propensos a denunciar delitos y cooperar con la policía.

"Este tipo de situación es ahora la nueva normalidad. Este escenario está ocurriendo todos los días en cada ciudad", dijo Dan Kowalski, un abogado retirado y experto en leyes de inmigración. "Cualquier contacto con cualquier nivel o tipo de fuerza de la ley estatal o federal, civil o criminal, te pone en peligro de ser detenido por el ICE".

El ICE eliminó protecciones para las víctimas de delitos en enero

En enero, el ICE rescindió una política que pedía a los agentes que en general evitaran detener y tratar de deportar a inmigrantes que han sido víctimas de delitos. Protegía a aquellos que portaban las llamadas visas U y T que permiten a las víctimas de delitos y tráfico de personas, así como a sus familiares, permanecer en el país. Las protecciones se extendían a aquellos que habían solicitado tales visas y estaban esperando decisiones, que pueden tardar años en procesarse.

Hernández quiere solicitar una visa U, y parecería ser elegible como víctima de una agresión con agravantes y testigo clave contra los dos acusados en el ataque. Pero el fiscal del condado de Muscatine, Jim Barry, aún no ha certificado su elegibilidad, según el abogado de Hernández.

Barry no respondió a los mensajes.

La política de la era Biden pedía a los agentes del ICE buscar señales de que los inmigrantes habían sido victimizados y considerar eso como "un factor discrecional positivo" al decidir si los detenían. El objetivo era evitar desalentar a las víctimas inmigrantes de cooperar con la policía en la denuncia y resolución de delitos.

Pero algunos conservadores han argumentado que la victimización por sí sola no debería dar derecho a los inmigrantes a un beneficio.

La nueva política permite a los agentes del ICE detener a las víctimas de delitos, incluidos los titulares de visas U y T, siempre que consulten con la policía "para asegurar que las acciones de investigación criminal y otras acciones de aplicación no se vean comprometidas". Los agentes no están obligados a buscar ninguna evidencia de victimización.

Las solicitudes de visas para víctimas de delitos cayeron en los primeros meses de 2025

El número de solicitudes de visas U cayó casi a la mitad en el trimestre que terminó en marzo, que incluyó los primeros dos meses y medio del nuevo mandato de Trump, según datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Algunos abogados de inmigración dicen que la caída refleja preocupaciones de que una solicitud por sí sola pondrá a alguien en el radar del gobierno para una posible deportación.

La abogada de inmigración Bethany Hoffmann dijo que uno de sus clientes, cuya esposa había sido víctima de un secuestro, fue arrestado por el ICE cuando se presentó a una cita para ser tomado sus huellas dactilares como parte del proceso de solicitud de visa U.

"Llevo trabajando 17 años y nunca había visto eso antes", dijo, agregando que el hombre no tenía antecedentes penales pero estaba sujeto a una orden de deportación de hace 10 años.

Documentos judiciales muestran que otros solicitantes de visas U en todo el país han sido detenidos por ICE, incluida una mujer detenida en Maine que había sido asaltada y secuestrada en 2021.

El ICE detiene de forma indefinida a muchos que anteriormente habrían sido liberados bajo fianza

Agravando el impacto está otra nueva práctica en la que ICE y los jueces de inmigración han requerido la detención indefinida de cualquier persona que haya ingresado al país sin permiso.

En los últimos 30 años, los abogados de inmigración dicen que muchos de esos detenidos habrían podido ser liberados en espera de procedimientos de deportación siempre que se considerara que no eran un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.

Con un trabajo estable, familiares locales y un historial criminal mínimo, Hernández habría sido un candidato para ser liberado.

Pero en cambio, lleva casi tres meses en la cárcel del condado de Muscatine detenido por el ICE.

Hernández ha estado separado de su hijo de nueve años, a quien criaba como padre soltero, sin poder asistir a citas médicas críticas para recuperarse de sus heridas de bala y sin poder presentarse en el trabajo de construcción que pagaba las cuentas de su familia.

Dijo que se le negaron los medicamentos durante los primeros cinco días mientras sufría un dolor insoportable.

"Estuve encerrado en una celda individual durante varios días. Se sintió como una eternidad", recordó Hernández este mes en su testimonio en el tribunal.

Una jueza federal dictaminó el 10 de septiembre que la detención de Hernández por parte de ICE sin una vista de fianza era ilegal, y ordenó a un tribunal de inmigración que celebrara una dentro de siete días. La juez concluyó que estaba sufriendo "daño irreparable" mientras tanto. Una audiencia está programada para el miércoles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.